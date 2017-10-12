  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.12 Текущий номер: N40 (1180) 5 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Спикер сейма Литвы с делегацией не поместились в самолет Air Baltic

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 14:00   |   Комментариев: 0

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис и литовская делегация, которые в среду должны были вернуться из Брюсселя в Вильнюс, были вынуждены остаться на ночь в Бельгии, потому что не поместились в самолет авиакомпании Air Baltic.

“Возвращаться нам пришлось с Air Baltic через Ригу. Как всегда с Air Baltic – неожиданные проблемы. В Брюссель прислали самолет поменьше, так что нас вместе с председателем сейма “выбросили”. Мы не поместились”, – написал в своем профиле в Facebook один из членов делегации, парламентский консерватор Андрюс Кубилюс.

По его словам, литовская делегация провела ночь в гостинице и была вынуждена возвращаться домой самолетом другой авиакомпании через Варшаву.

Из-за этого отменена часть повестки дня спикера в четверг.

В. Пранцкетис находился с официальным двухдневным визитом в Брюсселе во вторник и среду.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿