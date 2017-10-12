Спикер сейма Литвы с делегацией не поместились в самолет Air Baltic

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис и литовская делегация, которые в среду должны были вернуться из Брюсселя в Вильнюс, были вынуждены остаться на ночь в Бельгии, потому что не поместились в самолет авиакомпании Air Baltic.

“Возвращаться нам пришлось с Air Baltic через Ригу. Как всегда с Air Baltic – неожиданные проблемы. В Брюссель прислали самолет поменьше, так что нас вместе с председателем сейма “выбросили”. Мы не поместились”, – написал в своем профиле в Facebook один из членов делегации, парламентский консерватор Андрюс Кубилюс.

По его словам, литовская делегация провела ночь в гостинице и была вынуждена возвращаться домой самолетом другой авиакомпании через Варшаву.

Из-за этого отменена часть повестки дня спикера в четверг.

В. Пранцкетис находился с официальным двухдневным визитом в Брюсселе во вторник и среду.

BNS

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