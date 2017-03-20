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Спикер сейма Литвы в Грузии примет участие во встрече глав парламентов Балтии и Северной Европы

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В воскресенье спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис отправится в Грузию, где примет участие во встрече глав парламентов стран Северной Европы и Балтии.

В Тбилиси главы парламентов обсудят актуальные для региона и Евросоюза проблемы, среди которых будут и вопросы, связанные с миграцией в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС, общие угрозы и будущее ЕС, сообщил отдел по связям с общественностью литовского сейма.

Встречи глав парламентов стран Северной Европы и Балтии проходят регулярно с 1997 года.

В ходе рабочего визита в Грузию В. Пранцкетис также встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

BNS

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