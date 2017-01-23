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Спикер сейма Литвы В. Пранцкетис посетит Швецию с официальным визитом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 23, 12:00   |   Комментариев: 0

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис на этой неделе посетит с официальным визитом Швецию.

26-27 января спикер парламента едет в Швецию по приглашению председателя Риксдага Урбана Ахлина, информировала BNS пресс-атташе председателя сейма Даля Вянцявичиене.

Делегация во главе с В. Пранцкетисом встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, главой парламента, другими представителями шведского руководства.

На встречах будет обсуждаться сотрудничество Северных и Балтийских стран в области региональной безопасности, включая энергетическую безопасность, кибернетические и гибридные угрозы, а также сотрудничество по вопросам стратегической коммуникации и программы Евросоюза “Восточное партнерство”.

Офис председателя сейма отмечает, что Швеция является важным и надежным партнером Литвы, особенно в плане развития сотрудничества в областях экономики, энергетической безопасности, региональной безопасности, обороны и др.

Это первый визит спикера сейма В. Пранцкетиса в Швецию, в составе его делегации – председатель парламентского Комитета по европейским делам Гядиминас Киркилас и член сейма Раса Юкнявичене.

BNS

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