Спикер сейма Литвы: встречи с послами РФ и Белоруссии были поводом напомнить о 13 января

Спикера литовского сейма Виктораса Пранцкетиса удивила критика по поводу встреч с послами России и Республики Беларусь накануне Дня защитников свободы, поскольку именно на встречах им напомнили о нежелании стран выдавать подсудимых по делу о событиях 13 января 1991 года.

“Это был повод заявить обоим послам – просим обратить внимание на то, что у нас идут суды, мы хотим привлечь этих людей к уголовной ответственности, сейчас мы судим их заочно, и это было сказано послам именно сейчас”, – заявил в среду В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas .

“То, что мы говорили с послами, было представительством интересов Литвы, и они не улыбкой встретили эти наши вопросы”, – акцентировал спикер.

Председатель сейма на этой неделе встретился с послом Российской Федерации в Вильнюсе Александром Удальцовым и послом Республики Беларусь Александром Королем.

Вильнюсский окружной суд уже почти год рассматривает дело, сейчас идет опрос пострадавших. Это дело – одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых – два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Большинство подсудимых – граждане РФ.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

BNS

Метки: 13 января 1991 года, Викторас Пранцкетис, Литва, События