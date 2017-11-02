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Спикер сейма Литвы встретится с делегацией Конгресса США

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 01, 11:00   |   Комментариев: 0

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис во вторник встретится с членами Конгресса США.

Делегация Конгресса США прибывает в Литву, чтобы ознакомиться с ситуацией на энергетическом рынке и обсудить вопросы региональной безопасности, сообщил Отдел сейма по связям с общественностью.

В состав делегации входят председатель Комитета по природным ресурсам Палаты представителей Роб Бишоп и другие члены этого комитета, член Комитета по вооруженным силам Майк Тернер.

В Литве делегация также посетит Руклу, встретится с министрами энергетики и обороны, побывает на терминале сжиженного природного газа в Клайпеде.

Члены американской делегации также запланировали рабочие встречи в Германии и Норвегии, где обсудят перечисленные темы с политическими лидерами этих стран.

BNS

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