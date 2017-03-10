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Спикер сейма Литвы заговорил об импичменте М. Бастису

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 10, 13:00   |   Комментариев: 0

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что в сейме может быть начата процедура импичмента парламентскому социал-демократу Миндаугасу Бастису, если он сам не примет решение уйти из руководства сейма и из самого парламента.

“Лучше всего было бы ему самому принять решение. Вообще-то он не должен, наверное, быть (членом сейма – BNS). Но мы не можем диктовать ему такие условия, разве что путем импичмента. Но нам нужно будет внести изменения в устав сейма, потому что у Конституционного суда есть сомнения относительно статьи об импичменте, она сейчас как бы и не действует, так что у нас имеет место такой правовой казус, но я думаю, что в ближайшее время мы (этот вопрос) разрешим, потому что импичмент мне кажется здесь необходим, потому что есть потребность”, – сказал В. Пранцкетис BNS в пятницу утром.

BNS

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