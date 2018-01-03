Спикер сейма не видит возможностей для существенных изменений в отношениях с Россией

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что не видит возможностей для существенных изменений в отношениях с Россией, пока не изменится позиция Москвы.

“Торговые отношения у нас есть, осуществляются, дипломатические отношения есть, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания, а далее все, как и сказала президент, без изменений в позиции России или руководства, нельзя надеяться на изменения в отношениях”, – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas В. Пранцкетис.

Премьер Саулюс Сквярнялис в опубликованном в воскресенье интервью отметил, что Литва в этом году должна установить контакты с представителями российских властей, а прежнюю политику изоляции, проводимую Литвой, назвал невыгодной и уникальной в Евросоюзе.

Премьер утверждает, что к возобновлению связей нужно подходить прагматично, но одновременно нельзя отказываться от стратегических позиций по Украине.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в конце декабря отметила, что с изменением геополитической ситуации, Литва также должна быть готовой изменить позицию в отношении России, не отказываясь от ценностей. По словам главы государства, с соседями “лучше общаться, торговать, чем воевать”. Однако она подчеркнула, что изменения возможны только, если Москва откажется от оккупированных территорий в Украине, агрессивной политики в Восточной Европе и вмешательства в демократические выборы.

По мнению В. Пранцкетиса, оценки, высказанные этими двумя политиками, являются правильными и не противоречат друг другу.

“Я считаю, что возможность есть, премьер упоминает уровень вице-министров, поэтому какое-то изменение в правительстве в этой сфере может произойти. (…) Экономические цели есть, но каким путем они возникают в отношениях с государствами, это уже вопрос нашего самоопределения” – рассуждал спикер.

С аннексии Крыма и до сих пор Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают с Россией связи на уровне министров и вице-министров. Крупные Европейские страны общаются с Москвой и на высшем уровне – в мае прошлого года в России с визитом находилась Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале.

Литва основывает призывы изолировать Россию на том, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка, и может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Выступающие за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить возможные крупные конфликты и оказать влияние на поведение страны.

BNS

Метки: Литва