Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что не видит возможностей для существенных изменений в отношениях с Россией, пока не изменится позиция Москвы.
“Торговые отношения у нас есть, осуществляются, дипломатические отношения есть, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания, а далее все, как и сказала президент, без изменений в позиции России или руководства, нельзя надеяться на изменения в отношениях”, – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas В. Пранцкетис.
Премьер Саулюс Сквярнялис в опубликованном в воскресенье интервью отметил, что Литва в этом году должна установить контакты с представителями российских властей, а прежнюю политику изоляции, проводимую Литвой, назвал невыгодной и уникальной в Евросоюзе.
Премьер утверждает, что к возобновлению связей нужно подходить прагматично, но одновременно нельзя отказываться от стратегических позиций по Украине.
Президент Литвы Даля Грибаускайте в конце декабря отметила, что с изменением геополитической ситуации, Литва также должна быть готовой изменить позицию в отношении России, не отказываясь от ценностей. По словам главы государства, с соседями “лучше общаться, торговать, чем воевать”. Однако она подчеркнула, что изменения возможны только, если Москва откажется от оккупированных территорий в Украине, агрессивной политики в Восточной Европе и вмешательства в демократические выборы.
По мнению В. Пранцкетиса, оценки, высказанные этими двумя политиками, являются правильными и не противоречат друг другу.
“Я считаю, что возможность есть, премьер упоминает уровень вице-министров, поэтому какое-то изменение в правительстве в этой сфере может произойти. (…) Экономические цели есть, но каким путем они возникают в отношениях с государствами, это уже вопрос нашего самоопределения” – рассуждал спикер.
С аннексии Крыма и до сих пор Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают с Россией связи на уровне министров и вице-министров. Крупные Европейские страны общаются с Москвой и на высшем уровне – в мае прошлого года в России с визитом находилась Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале.
Литва основывает призывы изолировать Россию на том, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка, и может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Выступающие за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить возможные крупные конфликты и оказать влияние на поведение страны.
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Для Пробегающего, они наверно имеют ввиду новый российский гимн ” Страна огромная, вставай на правый бой! С кремлевской силой темною, с треклятою ордой”
Мыкола,так какую музыкальную партию исполняет?По Русский можно?
Литва в глубоком штопоре. И ни чьи стоны-вопли ей не помогут. Президент,спикер и премьер совсем не напоминают слаженный оркестр, который дружно исполняет музыкальную партию. Скорее это “лебедь, рак да щука”. В одном они только и едины:в русофобии. А Timuru респект.
а никакой выгоды! от того что дубилоиды в Литве проср..ли российский рынок в России сельхоз хозяйство наконец избавилось от либераст политики когда гнали из за границы то что легко сами делали ! беда только у идиотов русофобов которые просра…ли российский рынок навсегда
А в чём выгода для России от изменений отношений с Литвой? Сельхозпроизводители России за свой счет выкопали бы ров по периметру Прибалтики, транспортники, портовики и т.д.им с удовольствием им помогут.В чем выгода России?