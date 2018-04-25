Спикер сейма о выдвижении С. Свярнялиса в президенты: нежданная и ожидаемая новость

🔊 Воспроизвести

Председатель литовского парламента Викторас Пранкцетис приветствует решение премьера Саулюса Сквярнялис баллотироваться в президенты, однако выражает удивление тем, что С. Сквярнялис заявил об этом за неделю до съезда Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, «агариев»).

«Спикер сейма Литвы приветствует принятое премьером важное и ответственное решение баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Это новость и нежданная, и ожидаемая», – говорится в комментарии спикера, переданном BNS его представителем по связям с общественностью Каролиной Фроловене.

По словам В. Пранцкетиса, в публичном пространстве ощущались настроения, ведущие к такому решению премьера.

«Все же, неожиданно то, что о решении заявлено всего немногим более чем за неделю до съезда ЛСКЗ, на котором планировалось объявить кандидатов, выдвигаемых отделениями. Остается ждать решения съезда партии», – сказал руководитель парламента.

В четверг, во время посещения Шилутского района, на встрече с жителями Русне С. Сквярнялис заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих в мае президентских выборах. Премьер сказал, что хочет, чтобы в «государстве было согласие между властями», поскольку это позволит слаженно воплощать правительственную программу.

На следующей неделе политик должен получить формальную поддержку ЛСКЗ.

С. Сквярнялис не является членом этой партии, однако с этой партией участвовал в парламентских выборах, она делегировала его в главы правительства.

Первый тур выборов состоится 12 мая, а второй, если потребуется, состоится 26 мая.

BNS