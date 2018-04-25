Спикер сейма обещает корректировать проект амнистии

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Спикер сейма Литвы, представитель правящих аграриев, Викторас Пранцкетис обещает корректировать проект закона об амнистии, чтобы он соответствовал Конституции.

«Мы обсудили на заседании правления (сейма), что он должен совершенствоваться. Сама инициатива хорошая, но она должна соответствовать Конституции, чтобы не было никакого противопоставления», — сказал журналистам глава парламента в четверг.

«Я полагаю, что при совершенствовании этой инициативы можно добиться и иного результата», — сказал спикер после встречи руководства сейма с президентом Далей Грибаускайте.

В среду Комитет по вопросам права и правопорядка сейма Литвы решил вынести на рассмотрение парламента проект амнистии, выдвинутый лидером «аграриев» Рамунасом Карбаускисом, невзирая на предупреждения юристов о том, что он может противоречить Конституции.

Голоса в комитете распределились почти поровну, решение определил голос «агрария» Агне Ширинскене.

Департамент сейма по правовым делам отмечает, что проект закона может быть дискриминационным, поскольку преимущества предоставляются пожилым людям и материям с детьми.

Р. Карбаускис предложил объявить амнистию по случаю столетия Литвы и визита папы Франциска.

Д. Грибаускайте сказала, что продвижение закона без оглядки на мнение юристов является безответственным и недостойным.

«Это означает полное пренебрежение к Конституции и ее отрицание», — заявила журналистам руководитель страны.

А. Ширинскене утверждает, что в объяснения юристов сейма не увидела последовательности.

По ее словам, зарегистрированный Р. Карбаускисом проект является суженным вариантом амнистии, которая состоялась в 2002 году, а тогда департамент сейчас не усмотрел противоречий Конституции.

BNS