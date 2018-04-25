Спикер сейма обсудит с ГИК вопросы организации выборов и референдумов

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В среду председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис обсудит с главой Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матийошайтите вопросы организации выборов и референдумов, предстоящих этой весной.

«Будут обсуждаться обычные вопросы организации выборов: формирование избирательных комиссий, обеспечение независимых наблюдателей, использование финансов. Речь также пойдет об информационной кампании, призывающей принять участие в выборах и референдумах, а также о ее эффективности», – информировал BNS о встрече секретариат спикера.

Весной в Литве состоятся выборы в советы муниципалитетов и выборы мэров, президентские выборы и выборы в Европарламент. Также сейм одновременно с президентскими выборами провозглашает референдум о сокращении количества членов парламента.

Ранее парламент объявлял и референдум о расширении возможности двойного гражданства, однако Конституционный суд постановил, что его нельзя проводить в два дня, как планировалось. Правящие намерены заново объявить этот референдум одновременно с первым туром президентских выборов.

BNS