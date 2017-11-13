Спикер сейма видит попытки остановить решения по нелитовским буквам в паспортах

В понедельник спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что отмечает в парламенте усилия остановить принятие законов о возможности написания имен собственных в паспортах с буквами нелитовского алфавита.

“Да, имеется желание затянуть эту процедуру. Я надеялся, что это разрешиться намного раньше, но уже двадцать с чем-то лет ничто так и не решилось”, – сказал спикер в интервью вильнюсской радиостанции Znad Wilii , транслирующей на польском языке.

По его словам, сейм сейчас готовится объявить конкурс по поводу экспертной оценки поправок, рассматриваемых в сейме. Глава парламента отметил, что Комитет по вопросам права и правопорядка, который должен был установить условия конкурса, отказался это делать, поэтому этим займется Комитет по вопросам просвещения и науки.

В. Пранцкетис отмечает, что видит политическую волю разрешить написание имен и фамилий в паспортах нелитовскими буквами, однако по причине принятия госбюджета страны следующего года этот вопрос, скорее всего, будет перенесен в повестку весенней сессии парламента.

Дискуссия об оригинальном написании имен и фамилий ведется уже десятилетия. Одни политики предлагают использовать буквы латинского алфавита на основой странице документов удостоверения личности, чтобы обеспечить право личности на его фамилию, другие утверждают, что таким образом будет принижен статус государственного литовского языка и предлагают писать фамилию буквами латинского алфавита только на второй странице документа.

Поляки Литвы и варшавские политики добиваются, чтобы литовский парламент разрешил оригинальное написание имен и фамилий в документах представителей национальных меньшинств с использованием букв латинского алфавита w , q и x , которых нет в литовском. Это было актуально и для гражданок Литвы, заключивших браки с иностранцами, а также их детей.

BNS

Метки: Литва