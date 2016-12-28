Спикер Сейма – за уроки военного дела в школах

Председатель парламента Литвы “крестьянин” Викторас Пранцкетис поддерживает идею лидера делегировавшей его на пост партии Рамунаса Карбаускиса о проведении в школах обучения военному делу.

“Это одна из форм проявления патриотизма, и её тоже следует развивать, чтобы мы всегда были готовы”, – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Спикер подчеркнул, что такое обучение в межвоенный период и в советское время в школах Литвы проводилось.

В.Пранцкетис не стал детализировать, как такое обучение должно производиться, это, по его мнению, должны решить специалисты по образованию.

Сейчас в Литве на обязательную срочную воинскую службу призываются молодые люди от 19 до 26 лет, и каждый год призывается примерно 3,5-4 тыс. новобранцев.

BNS

Метки: Викторас Пранцкетис, Литва, Рамунас Карбаускис, Спикер сейма, уроки военного дела