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Спикер Сейма – за уроки военного дела в школах

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Председатель парламента Литвы “крестьянин” Викторас Пранцкетис поддерживает идею лидера делегировавшей его на пост партии Рамунаса Карбаускиса о проведении в школах обучения военному делу.

“Это одна из форм проявления патриотизма, и её тоже следует развивать, чтобы мы всегда были готовы”, – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Спикер подчеркнул, что такое обучение в межвоенный период и в советское время в школах Литвы проводилось.

В.Пранцкетис не стал детализировать, как такое обучение должно производиться, это, по его мнению, должны решить специалисты по образованию.

Сейчас в Литве на обязательную срочную воинскую службу призываются молодые люди от 19 до 26 лет, и каждый год призывается примерно 3,5-4 тыс. новобранцев.

BNS

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