Спикер украинской Рады подписал постановление о президентских выборах в 2019 году

🔊 Воспроизвести

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

«Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в документе. Поскольку в условиях военного положения в Украине нельзя проводить выборы, Верховная рада 26 ноября проголосовала за внедрение режима военного положения на 30 дней, а не на 60, как предлагалось изначально.

Таким образом, избирательная кампания начнется вовремя — 31 декабря. Ранее Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» сообщила, что уже более 30 политиков заявили о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах

korrespondent.net