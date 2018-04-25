Спикер: выделяться в ЕС по поводу Иерусалима было бы «не совсем безопасно»

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Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил, что Литва должна придерживаться единой позиции Европейского Союза по Израилю и Палестине, а предлагать отдельное мнение было бы «не совсем безопасно».

Так он комментировал заявление баллотирующегося в президенты премьера Саулюса Сквярнялиса о возможности в будущем перенести посольство Литвы из Тель-Авива в Иерусалим.

«Этот вопрос не рассматривался в сейме отдельно и мог бы быть рассмотрен. Я никогда не спрашивал мнение Комитета по иностранным делам, поскольку мы находимся в Евросоюзе и придерживаемся общей политики ЕС в этом вопросе, ведь мы всегда говорили о том, что два государства – Палестина и Израиль – должны договориться, а мы должны одобрить это соглашение», – сказал в среду спикер в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, решения по этим вопросам «не должны быть личным мнением, это должно быть частью государственной политики».

«Предлагать какое-то свое отдельное мнение было бы не совсем безопасно, ведь мы не должны внезапно что-то создавать, мы должны последовательно идти к тем решением и они должны быть общими, а не отдельным мнением кого-то», – сказал он.

Представляя предвыборную президентскую программу, С. Сквярнялис заявил, что перенос посольства в Иерусалим по примеру американцев мог бы укрепить связи Литвы с Израилем и США. Говоря об этом, он подчеркнул, что излагает свою позицию как кандидат в президенты, а не как глава правительства.

США, демонстрирующие твердую поддержку Израилю, в мае перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, однако большинство Европейских стран такой шаг не одобрят.

BNS