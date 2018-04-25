Spinter tyrimai, Reitingai: самый влиятельный политик в Литве — президент

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Самым влиятельным политиком в Литве по-прежнему является президент Даля Грибаускайте, сообщил в понедельник новостной портал delfi.lt.

Это показывают результаты опроса элиты страны, проведенного журналом Reitingai, а также социологического исследования, проведенного компанией маркетинговых и социологических исследований Spinter tyrimai.

Д. Грибаускайте становится самым влиятельным политиком в стране четвертый год подряд.

В сумме результаты соцопроса и опроса элиты показали, что в пятерку наиболее влиятельных политиков также вошли премьер Саулюс Сквярнялис, председатель правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, экс-президент Валдас Адамкус и первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис.

По слова главы Spinter tyrimai Игнаса Зокаса, в этом списке переплетается влияние нескольких типов — те, кто реально принимает решения, моральные лидеры и несколько политиков с явной харизмой и имиджем.

«Другие изменения, вполне вероятно, связаны с большей или меньшей активностью в СМИ, накладывают свой отпечаток и все более активные разговоры о будущих президентских выборах», — сказал И. Зокас.

Как показал соцопрос, в первую пятерку наиболее влиятельных политиков кроме президента страны вошли В. Адамкус, Р. Карбаускис, С. Сквярнялис и лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Далее в списке наиболее влиятельных политиков идут В. Ландсбергис, член сейма Альгирдас Буткявичюс, европарламентарий-социал-демократ Вилия Блинкявичюте, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и консерватор Ирена Дягутене.

По мнению элиты, самыми влиятельными политиками в Литве являются Д. Грибаускайте, С. Сквярнялис, Р. Карбаускис, В. Ландсбергис, В. Адамкус, Г. Ландсбергис, В. Матийошайтис, парламентарий Андрюс Кубилюс, министр иностранных дел Линас Линкявичюс и член сейма Ингрида Шимоните.

Компания Spinter tyrimai провела соцопрос по заказу delfi.lt 19-27 июня. Было опрошено 1003 респондента.

Журнал Reitingai провел опрос элиты 14 мая – 7 июня. Опрошен 861 политик, предприниматель, экономист, госслужащий, общественный деятель.

BNS