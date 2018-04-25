Списки избирателей: их уточнение

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Центральная избирательная комиссия составила списки избирателей. Избирательные комиссии самоуправлений начинают выполняют работу по уточнению списков избирателей.

Так как лица в списки избирателей включаются в соответствии с декларированным адресом проживания, то лица, которые декларировали свой адрес в самоуправлении (у которых точный адрес неизвестен и которые не относятся ни к одному конкретному избирательному округу), до 24 февраля имеют право подать заявление (Форма F5) в избирательную комиссию или заполнить электронную заявку на портале электронных услуг «Страница для избирателей» www.rinkėjopuslapis.lt для внесения в избирательные списки конкретного избирательного участка.

Лица, которые сменили место жительства в одном и том же самоуправлении не менее чем за 90 дней до дня выборов (т. е. до 3 декабря 2018 года), также имеют право подать заявку на перевод с одного избирательного участка на другой в том же самоуправлении.

Выбрать, где можно голосовать в выборах в органы местного самоуправления, можно на веб-сайте портала по адресу www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke или по телефону – 1855.

Информация Центральной избирательной комиссии