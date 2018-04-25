Сползающий символ государства

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Гора Гядиминаса, или Замковая гора, находится в самом центре Вильнюса. Под ней — Старый город, на ней — замок Гядиминаса XV века, который называют главной достопримечательностью Вильнюса и символом литовского государства. В 1988 году на башне впервые со времен довоенной независимости водрузили трехцветный литовский флаг.

Но сейчас оползни не просто портят вид объекта национальной гордости, но и угрожают его потенциальным посетителям, а также прохожим, дорогам и домам.

На минувшей неделе на совещании правительства вице-министр культуры Реналдас Аугустинавичюс отметил, что выполнены все запланированные неотложные работы, с помощью которых было стабилизировано положение на склонах горы Гядиминаса.

По словам вице-министра, на западном склоне горы удалось справиться с критической ситуацией, но необходимо завершить работы второго этапа по устранению угрозы аварии. Сейчас наибольшая вероятность формирования оползней на восточном склоне горы – здесь уже проводятся неотложные работы.

Общая оценка состояния горы остается прежней. Состояние горы считается критическим, а ситуация – стабильной, сообщает Министерство культуры.

«Приведя в порядок восточные склоны горы Гядиминаса и выполнив работы второго этапа по устранению угрозы аварии, можно было бы оценить возможность отмены экстремальной ситуации на горе Гядиминаса», — отметил Р. Аугустинавичюс.

Как мы уже сообщали, гора Гядиминаса с 8 августа вновь открыта для посетителей, а на западной башне установлена новая экспозиция. На площадке горы Гядиминаса подходят к концу и археологические исследования. Во время археологических раскопок были обнаружены останки еще трех участников восстания 1863 года. Всего были обнаружены останки 20 повстанца из 21. Археологические исследования планируется закончить до конца года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt