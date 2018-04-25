Спонсорам больниц сопутствует успех в закупках медучреждений, показывает анализ ССР Литвы

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Спонсоры литовских больниц или связанных с ними ассоциаций выигрывают большую часть закупок, объявляемых теми лечебными учреждениями, поддержку которым они оказывают.

Это показало представленное журналистам в среду исследование, проведенное сотрудниками аналитической антикоррупционной разведки Службы спецрасследований (ССР).

ССР сообщает, что установила случаи, когда победу на конкурсных закупках одерживают предприятия, предоставившие финансовую помощь или напрямую покупающей организации, или связанным с ней получателям помощи. Проверены данные десяти литовских больниц.

Установлено, что, например, часть финансовой помощи клиники Сантарос или связанным с ней ассоциациям была потрачена на командировки, питание представителей этих ассоциаций.

По словам замдиректора ССР Йовитаса Рашкявичюса, данные исследования показывают, что в схемах доминируют клиника Сантарос, Каунасская клиника, больницы Шяуляй и Панявежиса.

«Начав досудебное расследование в отношении клиники Сантарос, мы хотели убедиться, свойственно ли это явление и другим больницам», — сказал журналистам один из руководителей ССР.

Бывшие в 2013–2016 годах спонсорами клиники Сантарос 87 юридических лиц составили немногим больше, чем 20% всех победителей публичных закупок. Им удалось получить на конкурсах заказов на 130 млн евро, то есть 72% стоимости всех публичных закупок больницы.

ССР, расследующая возможное взяточничество в этой клинике, анализировала и публичные закупки 2015-2017 годов

ССР установила, что в этот период 319 юридических лиц победили на конкурсах закупок и получили заказов почти на 164 млн евро. Из этих компаний, 123 пожертвовали более 4 млн евро клинике Сантарос и связанным с ней получателям помощи. ССР обращает внимание, что эти спонсоры получили на конкурсах основную часть – 87% (более 142 млн евро) стоимости публичных закупок клиники.

Сотрудники ССР не раскрывают названия этих компаний, однако утверждают, что намерены обратиться в Службу публичных закупок (СПЗ) и другие ведомства.

Й. Рашкявичюс утверждает, что риск может возникнуть и по поводу пробелов в законе о публичных закупках, и по причине нехватки контроля.

«Существует механизм маскировки полученной помощи, а есть ли несовершенство закона или нехватка контроля, я полагаю, в будущем мы получим ответы», – заявил журналистам замдиректора ССР Й. Рашкявичюс.

Летом этого года ССР сообщила о подозрениях использования возможного механизма взяточничества в клинике Сантарос, когда за победу в конкурсе закупок с компаний требовалась незаконное финансовое вознаграждение, замаскированное под спонсорство.

BNS