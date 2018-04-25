Спонсоры отказываются финансировать консерваторов до отставки Мэй

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В Великобритании главные спонсоры Консервативной партии отказываются от ее финансирования до тех пор, пока лидером остается Тереза Мэй. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Несколько ведущих спонсоров тори, по данным издания, не примут участие в февральском «Черно-белом бале», который является одним из главных мероприятий года по сбору средств на нужды консерваторов. Причиной отказа стало недовольство сторонников тори итогами премьерства Мэй и прежде всего тем, как она справляется с выполнением задачи по реализации выхода страны из Европейского союза.

Также источник издания в рядах консерваторов сообщил, что после Рождества в партийную казну вообще не поступало никаких пожертвований.

Среди тех организаций, которые ранее выступали в роли традиционных спонсоров тори, но теперь отказались от поддержки партии, упоминается Midlands Industrial Council (Промышленный совет Центральной Англии), 33 члена которого перечислили консерваторам 5 млн фунтов (более 6,5 млн долларов) перед последними всеобщими выборами.

Один из собеседников газеты из числа тех предпринимателей, которые прежде щедро жертвовали этой партии свои средства, заявил, что вокруг Мэй орудует «кучка интриганов». По его мнению, эта группа чиновников «полностью оторвана от реалий» и тратит партийные средства на продвижение соглашения об условиях Brexit, которое премьер заключила с Брюсселем и которое Палата общин в итоге отвергла рекордным в парламентской истории большинством голосов.

«Люди с отвращением отвернулись. Как только Мэй уйдет, пожертвования возобновятся», — сказал он.

korrespondent.net

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY