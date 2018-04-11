Спорт: только факты

Балтийскую баскетбольную лигу (ББЛ) сезона 2017/2018 годов выиграл литовский «Пено жвайгждес».

Клуб из Пасвалиса в финальной серии из двух матчей 76:68 и 98:80 выиграл у латвийской «Юрмалы».

В малом финале за 3-е место лучшим был эстонский «Тартуский университет», по сумме двух матчей 86:88 и 78:70 выигравший у «Шяуляй».

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Определились финалисты Лиги чемпионов ФИБА.

Квартет в составе «Монако» (Франция), «Людвигсбург» (Германия), «Мурсия» (Испания) и АЕК (Греция) составили «Финал четырех».

Финальная стадия турнира пройдет в Афинах, таким образом АЕК получит преимущество своей площадки.

Полуфиналы пройдут 4 мая, а финал и матч за 3-е место будут сыграны 6 мая.

Жеребьевка полуфинальных пар будет проведена 12 мая.

Напомним, что «Ювентус» (Утяна) не смог преодолеть барьера группового этапа этого турнира, а «Нептунас» (Клайпеда) в четвертьфинале уступил французскому «Страсбуру», который впоследствии был вынужден признать превосходство греческого АЕКа.

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Форвард сборной Литвы Донатас Мотеюнас завершит нынешний сезон в составе «Барселоны», сообщает Sportando. Ожидается, что в скором времени стороны подпишут контракт.

В коллектив из Испании он перейдет из китайского клуба «Шаньдун Голден Старз», который завершает полуфинальную серию национального чемпионата. В поединках за команду из Цзинаня средняя статистика Мотеюнаса составляет 23,5 очка и 11,9 подбора.

В Китайскую баскетбольную ассоциацию он перебрался из НБА, где успел поиграть за «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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Литовский пловец, чемпион Европы – 2017 Данас Рапшис на турнире Swim Open Stockholm в столице Швеции выиграл дистанцию 200 метров на спине с результатом 1:56,84 — это его лучшее время в новом сезоне, совсем немного уступающее рекорду страны (1:56,11).

На этой же дистанции другой литовский пловец Гитис Станкявичюс финишировал со временем 2:01,26, тем самым получив пропуск на предстоящий летом этого года чемпионат мира в Глазго.

Еще один литовский ловец Гедрюс Титянис завоевал в Стокгольме две бронзы — на дистанции 200 метров брассом (время — 2:10,32) и на стометровке (1:00,27).

Оба заплыва здесь выиграл бронзовый призер Олимпийских игр – 2016 и действующий чемпион мира россиянин Антон Чупков (2:08,07 и 59,61).

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Карьера форварда национальной сборной Литвы по футболу Дейвидаса Матулявичюса в Шотландии не сложилась.

В начале сезона 2017/2018 он подписал контракт с «Хибернианс», но за клуб из Эдинбурга провел 14 матчей и забил 1 гол. После чего было принято решение расстаться с Матулявичюсом.

В конце марта Матулявичюс перебрался в Финляндию к вице-чемпионам страны клубу KuPS.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Данас Рапшис, Дейвидас Матулявичюс, Донатас Мотеюнас