Спорт: только факты

Сборная Литвы по футболу наконец-то шагнула вперед. В обнародованном апрельском рейтинге Международной федерации футбола Литва поднялась сразу на 14 позиций – с 147-го на 133-е место.

В марте наша сборная провела два товарищеских матча: 0:4 в Тбилиси уступила Грузии и 1:0 в Ереване выиграла у Армении.

Эстония в обновленном рейтинге занимает 94-ю, а Латвия 139-ю строчку.

Возглавляет рейтинг сборная Германии, а в первую десятку также входят команды Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.

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Каунасский «Жальгирис» уже смотрит на следующий сезон и продлил контракт по формуле «1+1» с центровым Брэндоном Дэвисом (208 см) до конца сезона-2019/20.

26-летний американец пришел в «Жальгирис» в июне прошлого года из французского «Монако», заключив соглашение по формуле «1+1».

Дэвис выступал в НБА в сезонах-2013/14 и 2014/15 за «Филадельфию Сиксерс» и «Бруклин Нетс» соответственно.

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Кубок Европы (второй по значимости континентальный турнир) и путевку в Евролигу на следующий сезон завоевала стамбульская «Дарушшафака», которая в серии матчей до двух побед 2:0 выиграла у краснодарского «Локомотива-Кубани».

В Кубке Европы сезона-2018/19 примут участие 24 команды. Участие в турнире будет основываться на результатах команд во внутренних чемпионатах. По три команды смогут выставить Испанская лига, Адриатическая лига и Россия.

Еще по два места получат представители Франции, Германии, Италии и Турции. По одной команде делегируют Литва, Польша и Греция. Еще два места получат финалисты Лиги чемпионов ФИБА, два клуба получат право на участие в турнире по принципу «уайлд-кард».

В уходящем сезоне Еврокубка Литва была представлена двумя командами: «Летувос ритасом» и «Леткабелисом».

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Владелец афинского «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос принял решение покинуть Евролигу.

Во время встречи представителей клубов Евролиги в Мадриде Яннакопулос предложил сменить руководство организации, но его вариант был отвергнут. Яннакопулос досрочно покинул собрание и сделал запись в Instagram о том, что клуб снимается с Евролиги.

«Панатинаикос» возвращается туда, где всегда должен быть баскетбол… Точка!» – написал Яннакопулос под эмблемой ФИБА в своем посте.

Ожидается, что нынешний сезон станет последним для «Панатинаикоса» в Евролиге и в следующем сезоне команда присоединится к Лиге чемпионов под эгидой ФИБА.

Если «Панатинаикос» официально перейдет из Евролиги в Лигу чемпионов ФИБА, штраф греческого клуба за нарушение договоренностей с Евролигой и IMG составит 10 миллионов евро.

В рамках четвертьфинальных матчей «Панатинаикос» встречается с мадридским «Реалом».

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Димитрис Яннакопулос, Сборная Литвы по футболу