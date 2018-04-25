Спорт: только факты

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Мариямпольская «Судува» успешно преодолела первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Чемпионы Литвы после уверенной победы в домашнем матче над кипрским АПОЭЛем 3:1 на выезде уступили 0:1 и по сумме двух матчей 3:2 вышли во второй раунд квалификации.

Соперник на этом этапе — сербская «Црвена Звезда».

Первый матч состоялся 24 июля в Белграде, ответный матч — 1 августа в Мариямполе.

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В Лиге Европы из трех литовских клубов выступление продолжают два.

Вильнюсский «Жальгирис» после выездной победы 2:1 над фарерским «Клаксвиком» дома сыграл 1:1 и прошел во второй класификационный раунд.

Следующий барьер — «Вадуц» из Лихтенштейна. Первый матч в Вильнюсе состоится 26 июля, ответный в Лихтенштейне 2 августа.

«Тракай» после домашней ничьей с «Иртышом» (Казахстан) 0:0 в Павлодаре сенсационно выиграл 1:0 и продолжает выступление в турнире.

Соперник «рыцарей» во втором квалификационном раунде — «Партизан» (Сербия).

Первый матч состоится в Белграде 26 июля, ответный — 2 августа в Вильнюсе.

Каунасский «Стумбрас» после сенсационной победы дома над кипрским «Аполлоном» 1:0 на выезде уступил 0:2 и завершил выступление в лиге Европы.

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Главный тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс рассказал о переговорах с «Барселоной» и «Торонто Рэпторс» этим летом.

О «Барселоне»: «Они хотели вести со мной переговоры, и после «Финала четырех» я сказал: «Валяйте, говорите с моими представителями. Посмотрим, что будет». И на этом все закончилось. Они не сделали никаких предложений. Мы просто поговорили о моих идеях, о том, какой должна быть команда, какой должна быть структура клуба. Очевидно, им это не понравилось.

Я много общался с «Барсой» в этом году, потому что там работает Начо Родригес (глава баскетбольной части клуба), он один из моих старых друзей. Но вообще понятия не имею, кто в «Барселоне» принимает решения».

О «Торонто»: «Это было мое первое интервью с клубом НБА, и я был поражен. Через несколько дней после «Финала четырех» мне позвонил Масаи Уджири, а через десять дней они приехали в Литву, чтобы расспросить меня о моих идеях. Я давно не говорил с людьми, у которых столь необычное видение. Это невероятно. Мне кажется, что я стал лучше как человек и как тренер просто из-за того, что поговорил с ними. Они произвели на меня сильное впечатление. Я не ожидал такого. Не думал, что такая возможность появится так быстро», – цитирует Ясикявичюса испанское издание Mundo Deportivo.

Ясикявичюс летом продлил контракт с «Жальгирисом». Его соглашение – самое большое среди тренеров в истории каунасского клуба.

Инф. «ЛК»