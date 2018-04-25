Спорт: только факты

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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Судува» в Белграде была разгромлена «Црвеной Звездой» 0:3.

Чемпионы Литвы за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев поля.

Голландский форвард сербской команды Лоренцо Эбисилио, открывший счет в матче, после игры отметил, что счет должен был быть 5:0 в их пользу.

Белградская газета «Курир» после игры написала, что у «Црвены Звезды» в Мариямполе не будет никаких проблем: «Не только из-за преимущества после первого матча, но и из-за явной разницы уровня команд».

Ответная игра состоялась 1 августа в Мариямполе.

Победитель этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с победителем пары «Легия» (Варшава, Польша) — «Спартак» (Трнава, Словакия). В первом матче поляки дома уступили 0:2 словакам.

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В квалификации Лиги Европы литовские клубы сыграли по-разному.

Вильнюсский «Жальгирис» во втором раунде дома только в конце матча сломил сопротивление «Вадуца» (Лихтенштейн) и выиграл 1:0.

«Тракай» во втором раунде в Белграде 0:1 уступил «Партизану».

Ответные матчи будут сыграны 2 августа.

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Тренер вратарей сборной России литовский специалист Гинтарас Стауче и тренер по физподготовке испанец Паулино Гранеро не получили званий заслуженных тренеров России, так как не являются гражданами России. При этом оба были награждены почетными грамотами Президента Российской Федерации.

Согласно положению о присвоении почетных спортивных званий, которое было утверждено 25 октября 2017 года Министерством спорта, данные звания присваиваются только гражданам Российской Федерации.

Тренеры сборной России Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников получили звания заслуженных тренеров России, а футболисты команды – заслуженных мастеров спорта.

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Бывший нападающий клубов НХЛ «Вашингтон», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» Дайнюс Зубрус назначен новым президентом Федерации хоккея Литвы.

40-летний специалист проживает в Майами и после избрания главой федерации не намерен переезжать на родину, но будет посещать Литву по мере необходимости. Другим претендентом на пост также был бывший глава организации Пятрас Науседа, однако он снял свою кандидатуру.

В НХЛ Зубрус провел 1293 матча и набрал 591 (228+363) очко.

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Защитник сборной Литвы Мантас Кальнетис и французский «Асвел Виллербан» подписали контракт на сезон-2018/19.

У Кальнетиса был действующий контракт на один сезон с чемпионом Италии «Олимпией Миланом», но стороны договорились о расторжении по взаимному согласию.

Минувший сезон стал одним из худших в карьере Кальнетиса. Главный тренер миланцев Симоне Пьяниджани не видел его в игровых схемах команды. Кальнетис не играл в чемпионате Италии, а в Евролиге принял участие только в 20 играх.

Его средние показатели в Евролиге – 4,5 очка и 2 результативные передачи.