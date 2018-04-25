Спорт: только факты

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Комплектация столичного «Ритаса» к новому сезону идет полным ходом.

Первыми приобретениями вильнюсцев были литовские баскетболисты: подписаны контракты с форвардами Эймантасом Бенджюсом (28 лет, 206 см) и Эвалдасом Кайрисом (27 лет, 207 см).

Бенджюс последние сезоны провел в испанском «Обрадойро», а Кайрис три года играл в Турции и последним его клубом был «Демир Инсаат».

Затем клуб начал подписывать легионеров.

Команду пополнил американский разыгрывающий, воспитанник университета Нотр Дам Мэтт Фаррелл (22 года, 185 см), который не был выбран на драфте НБА этого года, после чего выступал за «Майами Хит» в Летней лиге.

Вслед за ним были подписаны два опытных американца, которые уже поиграли в Евролиге и Кубке Европы.

Универсальный баскетболист Доминик Саттон (31 год, 196 см) переберется в Вильнюс из Италии, где выступал за «Тренто Доломити Энергия», а атакующий защитник Ди Джей Сили (28 лет, 193 см) из испанской «Гран-Канарии». До этого он защищал цвета «Маккаби» из Тель-Авива.

«Ритас» летом по обоюдному согласию расторг контракты с центровым Эгидиюсом Моцкявичюсом (перебирается в Италию) и атакующим защитником австралийцем Беном Мэджэном (перебирается в Германию).

«ЛК» уже писал, что форвард Рокас Гедрайтис после завершения сезона заключил многолетний контракт с берлинской «Альбой».

Поменявший летом название клуб из Вильнюса в понедельник представил и новый логотип команды.

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Литовский форвард Йонас Мачюлис (33 года, 201 см) подписал контракт с афинским АЕКом.

Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. О его финансовых условиях ничего не сообщается.

АЕК в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов ФИБА.

Минувший сезон 33-летний баскетболист начинал в составе мадридского «Реала», однако там, в отличие от предыдущих лет, его игровое время значительно сократилось, в связи с чем он вынужден был искать другие варианты продолжения карьеры.

В конечном итоге сезон Мачюлис завершал с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и помог команде завершить регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на третьем месте.

Йонас в 10 матчах набирал в среднем по 9,5 очка, собирал по 6,0 подбора, отдавал по 1,1 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 0,5 блок-шота за 25,8 минуты.

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В футбольном клубе «Тракай» изменения: команду покинул украинский вратарь Тимофей Шеремета.

Бывшему голкиперу молодежной сборной Украины не удалось закрепиться в основном составе и он попросил руководство клуба его отпустить.

За свою карьеру в «Тракай» Шеремета стал вице-чемпионом Литвы и обладателем бронзовой медали.

А вот контракт с клубом самого именитого легионера «рыцарей» россиянина Динияра Билялетдинова заканчивается 18 августа.

Он не скрывает, что есть вариант возвращения в Россию.

Информация «ЛК»