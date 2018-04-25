Спорт: только факты

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Главный тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс обратился к своему бывшему партнеру по «Барселоне» защитнику Хуану Карлосу Наварро, который в 2017 году продлил контракт с каталонским клубом на 10 лет, но официально завершил спортивную карьеру в качестве игрока.

Прошедший сезон стал для Наварро 20-м по счету с того момента, как он дебютировал в первой команде «Барселоны». В итоге стороны приняли решение, согласно которому Наварро завершает спортивную карьеру, но остается в составе «Барселоны» в качестве сотрудника коллектива.

«Поздравляю моего хорошего друга и напарника по команде Наварро с его удивительной карьерой! Спасибо за воспоминания и великие моменты, которые мы пережили вместе!» — написал Ясикявичюс на своей странице в Instagram.

Фото Instagram

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27-летний форвард сборной России Никита Балашов (207 см) в предстоящем сезоне будет выступать за «Невежис» (Кедайняй). Новое соглашение рассчитано на один год.

«Действительно, Никита присоединился к «Невежису». Главный тренер команды Рамунас Цвирка хорошо знаком с возможностями игрока, поэтому Балашов может рассчитывать на игровое время и получит возможность проявить себя», – приводят слова официального представителя игрока Вадима Михалевского «Известия».

Последние два года Балашов выступал в составе другого литовского клуба — «Пено жвайгждес» (Пасвалис). В прошлом сезоне команда заняла шестое место в регулярном чемпионате Литовской баскетбольной лиги и вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Нептунусу» (1:3).

До переезда в Литву россиянин играл за «Локомотив-Кубань», «Химки», «Красные Крылья» и московское «Динамо».

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Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова заявила, что у нее никогда не было конфликтных ситуаций с литовской спортсменкой Рутой Мейлутите. Об этом она рассказала журналистам после победы на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы в Глазго.

В борьбе за первое место Ефимова обошла Мейлутите, которая в 2016 году критиковала Международную федерацию плавания за то, что она оправдала россиянку в «мельдониевом деле».

«Наши отношения никогда не были плохими, это все придумали медиа, — сказала Ефимова. — У нее можете спросить, мы уже успели посмеяться над этим. Медиа делают свое дело: между соперниками может ничего страшного не быть, а они нагнетают. Но зато людям, наверное, интереснее смотреть».

21-летняя Мейлутите недавно начала тренироваться в группе бывшего тренера Ефимовой Дэвида Сало. «Думаю, что у нее был непростой момент, как и у меня, когда я к нему перешла. Дэвид умеет вытаскивать из такой ситуации, сейчас она заживет новой жизнью в спорте», — рассказала Ефимова.