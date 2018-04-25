Спорт: только факты

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Главный тренер сборной Литвы по баскетболу Дайнюс Адомайтис назвал окончательный состав на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2019 против Хорватии и Голландии.

Состав сборной Литвы: Мантас Кальнетис, Лукас Лекавичюс, Дейвидас Гайлюс, Реналдас Сейбутис, Рокас Гедрайтис, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Эймантас Бенджюс, Эдгарас Жяленис, Артурас Гудайтис и Эвалдас Кайрис.

Литовская сборная 14 сентября на выезде сыграет со сборной Хорватии, а 17 сентября в Вильнюсе на «Сименс Арене» будет принимать сборную Нидерландов.

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Выше всех похвал проведенный прошлый сезон каунасскому «Жальгирису» несет дивиденды — городское самоуправление увеличивает спонсорскую поддержку.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, сообщил, что до этого клуб ежегодно получал от города по 2 млн евро за сезон, но из-за фантастических результатов в прошлом сезоне в этом получит 2,3 млн евро.

В прошлом сезоне «Жальгирис» защитил титул чемпионов Литовской баскетбольной лиги, выиграл Кубок короля Миндаугаса, а в Евролиге занял 3-е место.

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6 сентября стартует Лига наций — новый футбольный турнир для европейских сборных, в котором примет участие и национальная команда Литвы.

Первый матч сборная Литвы проведет 7 сентября в Вильнюсе против Сербии, а 10 сентября на выезде сыграет с Черногорией.

Еще в группе играет сборная Румынии.

«Мы следили за игроками, смотрели, кто сколько играл перед прибытием в лагерь, так что все они очень разные, — сказал ассистент главного тренера сборной Литвы Рокас Гарастас. – Мы хотим как можно быстрее ввести всех в общий ритм. Нужно подготовиться к предстоящим матчам, нужно каждому игроку лично представить соперников».

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Полузащитник Динияр Билялетдинов заявил, что продолжит карьеру в «Тракай». 33-летний россиянин выступал за литовский клуб с 2017 по 18 августа 2018 года.

«Летом были варианты и в российских клубах, но по разным причинам они остались за бортом. А в «Тракай» меня все устраивает, с руководством уже договорились о продлении контракта. 4 сентября прилечу в Литву — и все формальности будут улажены», — сказал Билялетдинов «Спорт-Экспрессу».

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«Тракай» усилился российским форвардом Вадимом Манзоном (23 года). Во всех российских молодежных сборных игравший нападающий в распоряжение «рыцарей» прибыл из Израиля, где в прошлом сезоне с «Хапоэлем» из Беер-Шевы стал чемпионом страны.

В 2015 году воспитанник школ «Динамо» и ЦСКА подписал контракт с «Карлсруэ», за который сыграл 10 матчей и забил один гол во второй немецкой Бундеслиге.

Затем Манзон уехал в Норвегию на правах аренды. В «Буде-Глимт» у него были те же 10 матчей и один гол.