Спорт: только факты

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Спортивный менеджер Йонас Вайнаускас спустя 7 лет вернулся в большой баскетбол.

На прошлой неделе он стал пайщиком и спортивным директором «Леткабелиса» (Панявежис).

Тут же начались изменения в команде: на посту главного тренера Гинтараса Каджюлиса сменил 42-летний сербский специалист Ненад Чанак, который этот сезон начинал с белградским «Партизаном», но недавно был уволен.

Вслед за Каджюлисом команду покинул его ассистент Марюс Прякявичюс, на место которого уже назначен латвийский специалист Сандис Бушкевиц.

«Леткабелис» подписал нового защитника из Сербии Стефана Синовеца (30 лет, 193 см) и в ближайшее время намерен расстаться с Витянисом Липкявичюсом и хорватом Домиником Маврой.

В бытность директором «Летувос ритаса» Йонас Вайнаускас с командой два раза выигрывал Кубок Европы и пять раз становился чемпионом Литовской баскетбольной лиги.

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Дни Эдгараса Янкаускаса на посту главного тренера национальной сборной Литвы по футболу сочтены.

Как сообщают литовские СМИ, Литовская федерация футбола уже решила расстаться с Янкаускасом и всем его тренерским штабом.

Контракт наставника сборной с федерацией действует до ноября 2019 года, но одержавший только 3 победы при 18 поражениях в 24 матчах стратег со своим постом распрощается раньше времени.

Правда, остается одна неизвестная — Янкаускас в отставку уйдет сам или федерация должна будет расторгнуть с ним контракт.

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Многолетний игрок национальной сборной Литвы по футболу, последние пять лет защищавший цвета «Тракай», Дейвидас Чеснаускис завершил профессиональную карьеру.

37-летний полузащитник в составе сборной Литвы сыграл 64 матча. С московским «Локомотивом» (2004 г.) выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка Шотландии, Кубка Азербайджана, дважды — Кубка Литвы.

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Футбольный клуб «Паланга», занявший 7-е — предпоследнее место в чемпионате Литвы, сохранил прописку в высшей лиге на следующий сезон.

Команда со взморья в двух переходных матчах со счетом 2:0 и 3:0 выиграла у алитусской «Дайнавы», занявшей второе место в низшей лиге.

Высшую лигу покидает «Йонава», их место займет победитель низшей лиги футбольный клуб «Панявежис».

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С 8 по 11 ноября в Вильнюсе на арене Pramogų состоится международный турнир по хоккею Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. Помимо сборной Литвы в нем сыграют национальные команды Японии, Румынии, Эстонии, а также сборные клубов Латвии и Беларуси.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах bilietai.lt. Цена абонемента на все четыре игровых дня — 20 евро, в отдельные дни билеты будут стоить 6,6 — 8 евро.

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Федерация баскетбола Литвы проводит выборы лучшего баскетболиста этого года.

Голосовать можно на сайте федерации до 23 ноября.

Лучшие баскетболисты будут награждены в начале декабря, также будет определен и лучший журналист, пишущий о баскетболе.

Такие выборы проводятся уже в 10-й раз.