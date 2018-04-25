Спорт: только факты

🔊 Воспроизвести Мариямпольская «Судува» второй год подряд стала чемпионом Литвы по футболу.

«Судува» второй раз подряд добилась титула под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина.

Вильнюсскому «Жальгирису» второй год подряд пришлось смириться со званием вице-чемпиона.

Бронзовые медали, как и год тому назад, достались футболистам «Тракай».

Лучшим бомбардиром чемпионата Литвы — 2018 стал румынский полузащитник вильнюсского «Жальгириса» Ливиу Антал, забивший в 28 матчах 23 гола. Из литовских футболистов больше всех забил нападающий «Тракай» Донатас Казлаускас — 12 голов.

«Паланга» сохранила место в высшей лиге, дважды обыграв в переходных матчах вторую лучшую команду первой лиги — «Дайнаву» из Алитуса (3:0, 2:0).

«Йонаву» в высшем дивизионе в будущем сезоне заменит победитель первой лиги «Панявежис».

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В Вильнюсе завершился международный хоккейный турнир Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. Обновленная сборная Литвы с новым тренером одержала две победы в трех матчах, но заняла только пятое место.

В первом матче литовской команде удалось переиграть японцев в серии буллитов (3:2), но вот дальше справиться с белорусской сборной U-25 у хозяев турнира не получилось — 0:1.

В итоге первое место в группе заняла сборная Японии, обыгравшая белорусов (5:1), а литовцы остались третьими и вынуждены были играть матч только за пятое место с неудачником другой подгруппы — командой Эстонии. С эстонцами у подопечных нового главного тренера Даниэля Лакруа особых проблем не возникло, Литва выиграла — 6:3 и довольствовалась пятым местом.

Победителем турнира стала сборная клубов Латвии, одержавшая победы во всех трех матчах, в том числе в финале над командой Японии — 3:0.

Следующий турнир Turkish Airlines Baltic Challenge Cup пройдет через год в Латвии.

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Президенты хоккейных федераций Литвы, Латвии и Эстонии представили в Вильнюсе проект нового турнира.

Инициатива провести совместный турнир исходила от латвийской стороны и конкретно от главы ЛХФ Айгарса Калвитиса. Эту идею поддержали руководители ФХЛ (Дайнюс Зубрус) и ЭХФ (Рауно Паррас).

Новый турнир решено внести в календарь соревнований со следующего сезона, в нем примут участие восемь команд — четыре клуба от Латвии, по два — от Литвы и Эстонии.

Формат Балтийской лиги предусматривает разделение восьми команд на два квартета, которым дадут названия «Группа Озолиньша» и «Группа Каспарайтиса» — по именам самых известных хоккеистов Латвии и Литвы. Во время первого группового этапа клубы сыграют в два круга и определят по две лучшие команды, которые выйдут в «Финал четырех».

Начало турнира намечено на октябрь 2019-го, «Финал четырех» состоится в декабре, скорее всего, в Риге.