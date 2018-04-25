Спорт: только факты

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Президент «Судувы» Видмантас Мураускас утверждает, что сезон 2017/2018 для команды был очень тяжелым, поэтому конечный результат еще больше радует: команда из Мариямполе второй год подряд стала чемпионом Литвы, а в Лиге Европы только на стадии плей-офф (четвертый квалификационный раунд) уступила шотландскому «Селтику».

Успешное выступление на европейской арене позволило команде заработать 1,5 млн евро.

Став чемпионом страны, «Судува» уже обеспечила себе в следующем сезоне бонус от УЕФА на 800 тыс. евро, а клубный бюджет составит 1- 1,2 млн евро.

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Полузащитник английского «Блэкберна» Вилюс Пилюкайтис нужен топ-клубам английской Премьер-лиги.

На 17-летнего талантливого литовского юношу обратили свои взоры «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает TEAMtalk. Также интерес к Пилюкайтису проявляют «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Пилюкайтис прибыл в «Блэкберн» летом этого года и быстро продемонстрировал свое мастерство, которое не оставило равнодушным скаутов топ-клубов АПЛ.

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Танцевальная пара из Литвы — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс — продемонстрировала свое мастерство в Москве в престижной серии Гран-при.

24-летняя Рид и 26-летний Амбрулявичюс в короткой программе показали пятый результат (64,54 балла), а в произвольной за танец под композицию Crazy (Space Jazz Cover) шестой (93,49).

По сумме программ (158,03) Эллисон и Саулюс заняли шестое место среди девяти пар. Все три оценки литовских фигуристов в Москве оказались их лучшими результатами в карьере, и их очень тепло приветствовала российская публика, заполнившая до отказа трибуны 12-тысячной «Мегаспорт Арены».

Первое место среди танцоров в «Ростелеком-2018» заняли хозяева соревнований Александра Степанова и Иван Букин (сумма 199,43). Вторыми стали Сара Уртадо и Кирилл Халявин из Испании (174,42), третьими — Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США (174,21).

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Литовский профессиональный боксер Эгидиюс Каваляускас в Оклахома-Сити (США) защитил титул по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF) и завоевал титул Интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO).

26-летний литовец выступает в полусреднем весе (до 66,6 килограмма) и в Оклахоме встретился на ринге с никарагуанцем Роберто Арриаса, который владел поясом Интерконтинентального чемпиона WBO.

Каваляускас провел 21 бой на профессиональном ринге и одержал 21 победу, 17 из которых добыты нокаутом.

Теперь Эгидиюс стал еще на шаг ближе к чемпионскому поединку за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, которым владеет американец Теренс Кроуфорд. Литовский боксер в рейтинге этой ассоциации занимает сейчас второе место.

До 2013 года Каваляускас выступал в любителях и в 2011-м стал бронзовым призером чемпионата мира.

Информация «ЛК»