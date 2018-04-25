Спорт: только факты

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Лучшими легкоатлетами года в Литве признаны дискобол Андрюс Гуджюс и метательница копья Ливета Ясюнайте.

Гуджюс в этом сезоне стал не только чемпионом Европы, но и занял второе место в финале Бриллиантовой лиги.

Ясюнайте завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы.

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Кузнец побед «Судувы» Владимир Чебурин остается в Мариямполе. С 53-летним казахстанским специалистом подписан новый контракт на один сезон.

Чебурин тренирует «Судуву» с 2016 года и два сезона подряд приводил клуб из Мариямполе к победе в чемпионате Литвы. В Лиге Европы «Судува» два года подряд доходила до стадии плей-офф турнира.

На родине Чебурин работал в карагандинском «Шахтере» (2007-2008, 2009-2010, 2015) и кокшетауском «Окжетпесе» (2011-2012).

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Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил футбольный клуб «Судува» с завоеванием второй раз подряд титула чемпионов.

Инфантино направил поздравительное письмо клубу через президента Футбольной федерации Литвы Томаса Данилявичюса, выразив свое уважение людям, причастным к успеху клуба из Мариямполе.

«Мне очень приятно передать самые теплые поздравления «Судуве», ставшей во второй раз чемпионом страны. Это результат энтузиастической решительности. Я поздравляю игроков, тренера, администрацию, технический и медицинский персонал, а также болельщиков с этим успехом.

От имени всего футбольного сообщества хотел бы поблагодарить «Судуву» и вашу федерацию за помощь в популяризации футбола», — говорится в письме Инфантино.

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После окончания чемпионата Литвы серебряный призер вильнюсский «Жальгирис» расстался с пятью легионерами.

Команду покинули чилийский защитник Диего Оярзун, полузащитник из Бразилии Маркиньос, форвард из Словакии Томаш Малец, нападающий из Нигерии Луис Огана и сенегальский защитник Мамаду Мбодж.

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Бронзовый призер чемпионата Литвы футбольный клуб «Тракай» после завершения сезона расстался с двумя форвардами: бельгийцем Этьеном Муканьей и россиянином Вадимом Манзоном.

Фото fktrakai.lt

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21 ноября в Москве был проведен матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились ЦСКА и «Жальгирис». Победу в нем после овертайма одержали «армейцы» — 99:97, но победа была немного омрачена казусом, случившимся со счетчиком времени на атаку.

В одном из эпизодов в концовке матча, во время атаки «Жальгириса», счетчик перескочил на 4 секунды, таким образом, вместо положенных 18 секунд у литовской команды на атаку оставалось всего 14 секунд.

Согласно заявлению Евролиги, такое могло произойти лишь по вине оператора счетчика, сообщает официальный сайт Евролиги. Дисциплинарные органы Евролиги будут проводить дальнейшее разбирательство эпизода, чтобы выяснить, был ли этот эпизод преднамеренным нарушением кодекса соревнований.