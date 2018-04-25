Спорт: только факты

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Резервный центровой клуба НБА «Торонто Рэпторс» Йонас Валанчюнас пропустит как минимум четыре недели после операции на большом пальце левой руки.

Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как его сильно ударил по ладони, пытаясь выбить мяч, тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в матче регулярного чемпионата НБА. В течение четырех недель центровой будет носить гипс, а затем ему предстоит медицинское обследование.

В текущем сезоне 26-летний Валанчюнас впервые в карьере в лиге потерял место в стартовом составе, уступив его номинальному тяжелому форварду Сержу Ибаке.

Валанчюнас набирает по 12,8 очка и совершает по 7,2 подбора за 19 минут в среднем за игру.

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Защитник вильнюсского «Ритаса» Рок Стипчевич признан MVP 9-го тура регулярного чемпионата Еврокубка.

В матче с «Торино» (101:96) Стипчевич набрал 31 очко, сделал 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и набрал 41 балл коэффициента эффективных действий.

После этой победы в Италии вильнюсцы гарантировали себе выход в следующую стадию турнира.

Рок Стипчевич (32 года, 186 см) присоединился к «Ритасу» только в первой половине ноября, когда тяжелую травму получил капитан вильнюсцев Крис Кремер.

Большую часть карьеры хорват провел в Италии, где защищал цвета таких клубов, как «Варезе», «Олимпия Милан», «Виртус Рим», «Динамо Сассари».

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Евролига сформировала Совет директоров по развитию бизнеса.

Новый Совет будет отвечать за бизнес-стратегию и взаимодействие между клубами и лигой в данном вопросе.

В Совет вошли директора по развитию бизнеса «Басконии», «Баварии», «Маккаби», «Панатинаикоса» и «Жальгириса».

«Жальгирис» в Совете директоров по развитию бизнеса будет представлять Уне Мария Юркшайте.

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Лучший молодой футболист, игравший в Литве в 2017 году, Оскар Дорли официально стал игроком «Слована» (Либерец).

Имевший с «Тракай» длительный контракт двадцатилетний либериец 2018 год провел в Чехии на правах аренды, а сейчас «Слован» его контракт выкупил.

За три последних года кроме Оскара Дорли «Тракай» другим клубам продал Давида Аршакяна, Албу Вакили, Рокаса Станулявичюса и тренера из Испании Кибу Викунью.

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На Южном полюсе состоялся один из самых сложных марафонов планеты. В конкуренции женщин впервые победу одержала представительница Литвы Рома Пуйшене.

Спортсмены бежали классическую дистанцию длиной 42 километра 195 метров еще и в условиях 20-градусного мороза.

На преодоление дистанции в столь тяжелых условиях Пуйшене потратила 5:03,32.

Финишировавшая второй австралийка Натали Арнольд уступила Роме почти час с четвертью (6:15,44).

Антарктический марафон проводится с 2005 года.

Участие в подобном марафоне — дело весьма затратное и стоит 15 тысяч долларов.

Информация «ЛК»