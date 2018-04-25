Спорт: только факты

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Рекордный бюджет в истории команды в этом сезоне собравший каунасский «Жальгирис» в Евролиге остается среди команд, располагающих самыми мизерными финансами.

По информации французского издания Basket le Mag, единственный литовский клуб в самом престижном европейском турнире с бюджетом 10,7 млн евро занимает 13-е место из 16 команд.

За «Жальгирисом» расположились испанская «Гран-Канария» — 10 млн евро, турецкая «Даррушафака» — 6 млн евро и черногорская «Будучность» — 5,8 млн евро.

Самым толстым кошельком в Евролиге может похвастаться действующий чемпион мадридский «Реал» — 42 млн евро.

«Барселона» и московский ЦСКА, по информации французского издания, располагают годовым бюджетом по 36 млн евро.

У подмосковных «Химок» годовой бюджет равен 24 млн евро.

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К каунасскому «Жальгирису» присоединился еще один новичок. Чемпионы Литвы до конца сезона заключили контракт с имеющим опыт игры в Евролиге американцем Деоном Томпсоном (30 лет, 203 см).

Играющий на позиции тяжелого форварда и центрового Томпсон в «Жальгирисе» теоретически заменит Антанаса Каваляускаса, который перенес операцию и проведет без баскетбола минимум 5 недель.

Томпсон в Каунас приехал из Испании, где 1,5 сезона играл за «Сан-Пабло Бургос».

За свою карьеру Томпсон в составе люблянской «Олимпии», берлинской «Альбы», мюнхенской «Баварии», стамбульского «Галатасарая» и белградской «Црвены Звезды» сыграл 90 матчей в Евролиге.

Свой дебютный сезон в Европе Томпсон провел в Греции в «Икаросе».

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Единственный украинский легионер Литовской баскетбольной лиги Владимир Шевченко (24 года, 200 см) и кедайнский «Невежис», занимающий на данный момент девятое место (3 победы и 14 поражений), по обоюдному согласию расторгли контракт.

Мастерство и уровень украинского форварда не соответствовали уровню чемпионата Литвы.

Шевченко провел в составе «Невежиса» семь матчей, в которых набирал по 2,7 очка и 0,6 подбора за 6,1 минуты на паркете.

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Есть много европейских игроков драфта НБА 2019 года в возрасте до 22 лет, которые выступают в сильнейших турнирах Европы (Евролига, Кубок Европы, Лига чемпионов). Обозреватели медиаресурса Eurohoops видят среди них и защитника вильнюсского «Ритаса» Дейвидаса Сирвидиса (18 лет, 202 см).

«Дейвидас Сирвидис может стать отличным ролевым игроком в этой лиге. Он способен очень быстро адаптироваться к различиям между европейским баскетболом и НБА. У 18-летнего защитника есть великолепный бросок в прыжке, который приводит к быстрым и легко набранным очкам для «Ритаса». В девяти играх Еврокубка Сирвидис забил 43,5% трехочковых.

Несмотря на то, что Дейвидас родился в 2000 году и является неопытным, главный тренер «Ритаса» Дайнюс Адомайтис доверяет ему и выпустил в старте в 17 из 23 матчей сезона», — отмечают аналитики.