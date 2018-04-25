Спорт: только факты

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Дисциплинарный комитет Евролиги выписал сразу два штрафа по итогам матча регулярного чемпионата турнира в Каунасе между «Жальгирисом» и московским ЦСКА, который завершился со счетом 84:79 в пользу москвичей.

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс был оштрафован на 4,5 тыс. евро за проявление неуважения к судейской бригаде, а сам же клуб был оштрафован на 500 евро за неподобающее поведение болельщиков — фанаты каунасского клуба бросали на площадку посторонние предметы.

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Евролига после первого круга регулярного чемпионата представила первую часть итогов ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов турнира.

18,75% генменеджеров назвали каунасский «Жальгирис» как самого неудобного соперника их командам. Столько же голосов набрал мадридский «Реал».

Тяжелее всего, по мнению генменеджеров, играть против стамбульского «Фенербахче» (37,5% голосов).

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Возглавляющий рижский футбольный клуб РФШ Валдас Дамбраускас не согласился с предложением Литовской федерации футбола возглавить национальную сборную. Литовский специалист решил сосредоточиться на работе в латвийском клубе, у которого довольно большие амбиции.

К сборной не присоединится и работающий в польской лиге «Экстракляса» Валдас Иванаускас. Руководство возглавляемого им «Заглембе» из Сосновца опровергло такую возможность.

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Новым главным тренером минского «Динамо» может стать Эдгарас Янкаускас.

43-летний литовский специалист уже получил предложение от клуба, однако у него есть и другие варианты в Беларуси, предположительно от «Динамо» из Бреста.

Предыдущие три сезона Янкаускас возглавлял сборную Литвы, которую покинул в начале декабря. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала три победы при пяти ничейных результатах и 21 поражении.

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Португальская «Бенфика» объявила о трансфере 18-летнего центрального защитника Вилюса Армаласа, выступавшего в основном составе каунасского «Стумбраса». В чемпионате Литвы он провел 8 матчей.

Футболист выделяется высоким ростом (1,90 см), а также имеет международный опыт. Армалас представляет юношескую сборную Литвы.

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Страны Балтии, Беларусь, Польша и Украина планируют создать новую хоккейную лигу, сообщило Общенациональное белорусское телевидение.

Ожидается, что чемпионат впервые будет провен через несколько лет. Сейчас стороны работают над вопросом финансирования будущего чемпионата.

«Мы прекрасно понимаем, что клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов. Но это поможет развитию хоккея во всех шести странах. Беларусь прежде всего заинтересована в развитии молодых игроков, и матчи с польскими, украинскими, латвийскими клубами на регулярной основе в одном турнире могут этому способствовать», — сказал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

Информация «ЛК»