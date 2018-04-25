Спорт: только факты

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Выполняя тест на выносливость, форвард сборной Литвы стер ноги в кровь. Нападающий «Динамо» Федор Черных показал лучший результат во время «йо-йо теста» на сборах клуба в Турции. Тест представляет собой челночный бег в постепенно возрастающем темпе, который задается звуковыми сигналами специальной компьютерной программы. Результат позволяет тренерам оценить способность своих футболистов повторять интенсивные интервальные физические нагрузки и способность восстанавливаться после их выполнения. Тестирование проходило в весьма экстремальных условиях. Дул шквальный ветер, так что, как пошутил Федор Черных, «в одну сторону бежалось полегче с попутным ветром, в другую посложнее со встречным».

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Основной голкипер сборной Литвы по футболу Эрнестас Шеткус по окончании сезона сменит клуб. Сегодня вратарь защищает цвета «Хапоэль» (Хайфа), за который выступает уже второй сезон. Этим летом, став свободным агентом, игрок перейдет в иерусалимский «Бейтар», с которым уже подписано двухлетнее соглашение. В израильском чемпионате выступает еще один литовский голкипер — Джугас Барткус в «Хапоэль Ирони» (Кирьят-Шмон), а также нападающий сборной Литвы Нериюс Вальскис, который недавно перебрался туда из Таиланда и до конца сезона 2018/19 будет защищать цвета «Хапоэль» (Тель-Авив).

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В немецком Оберхофе завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону. Литовская мужская команда начала эстафету очень неплохо. Бежавший первым Томас Каукенас сумел отстрелять без дополнительных патронов, и сборная Литвы держалась в десятке. Но все поменял второй этап, где бежал Витаутас Строля. Если в стрельбе лежа ему удалось с тремя дополнительными патронами обойтись без штрафных кругов, то в стойке он получил целых два. Не лучшим образом стрелял и Кароль Домбровский, заработавший еще два круга. В итоге четвертый участник команды Линас Банис на дистанцию выйти не успел: к моменту, когда Домбровский заканчивал этап, отставание литовской команды от лидеров составило целый круг, что означало досрочное завершение гонки. На 20-м месте. Раньше литовских стреляющих лыжников судьи сняли с дистанции команды Бельгии, Украины, Китая, Болгарии, Казахстана, Южной Кореи и занявшей последнее, 27-е, место Латвии.

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В матче регулярного чемпионата НБА, проходившего в Нью-Йорке на площадке «Мэдисон Сквер Гарден», между командами «Индиан Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» самым результативным игроком матча оказался литовский форвард Домантас Сабонис. Баскетболист набрал 22 очка и сделал 15 подборов. Это его 18-й дабл-дабл в сезоне. Итоговый счет — 121:106 в пользу «Индианы». Стоит отметить, что Сабонис-младший в четвертой игре подряд (и в пятый раз за сезон) вышел в стартовой пятерке «Индианы», провел на площадке в общей сложности 32 минуты и отметился еще тремя передачами.

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Лучший литовский пловец Данас Рапшис успешно стартовал в двухдневном коммерческом кубке Flanders Speedo в Антверпене (Бельгия). Д.Рапшис стал самым быстрым в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем, завершив дистанцию за 1 мин. 46,69 с. Свою вторую победу пловец одержал в соревновании на 400 м вольным стилем — 3 мин. 51,96 с. Итог – две золотые медали. Это отличный результат для начала сезона.

Информация «ЛК»