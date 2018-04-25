Спорт: только факты

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Какие матчи между «Интером» и «Миланом» дискредитируют правило гола на чужом поле?

В полуфинале Лиги Чемпионов 2003 года сошлись «Интер» и «Милан». Так как оба клуба играют на одном стадионе «Сан-Сиро», жребий определил, что в первом матче хозяином условно будет «Милан», а во втором — «Интер». Обе встречи завершились вничью — 0:0 и 1:1, однако в финал вышел «Милан» из-за правила, по которому в случае равного счета в двухматчевом противостоянии побеждает команда, забившая больше на чужом поле.

Какой олимпийский чемпион тренировался, лежа на муравейнике?

Норвежский биатлонист Магнар Сольберг отрабатывал в летнее время стрельбу, лежа на муравейнике. По задумке тренера, это упражнение должно было научить спортсмена концентрации на мишени и не отвлекаться на внешние факторы и усталость. Сольберг, до этого не выигрывавший даже медалей на чемпионатах мира, стал олимпийским чемпионом 1968 года в Гренобле и повторил успех через четыре года в Саппоро.

Кто победил в матче, когда Федерер играл на половине с травяным покрытием, а Надаль — с грунтовым?

В 2007 году состоялся теннисный матч на корте, одна из половин которого имела травяное покрытие, а другая — грунтовое. Соперниками были лидеры мирового рейтинга Роджер Федерер, который уже пять лет не проигрывал на траве, и Рафаэль Надаль, три года не знавший поражений на грунте. По итогам трех сетов сильнее оказался Надаль.

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube?

Кениец Джулиус Йего научился метать копье, используя в качестве учебника ролики на Youtube с выступлениями олимпийских чемпионов. Только после победы на Всеафриканских играх спортсмен стал заниматься с тренером, хотя большую часть года продолжает совершенствоваться самостоятельно. В 2015 году Йего выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль.

Откуда возникла фамилия футболиста Яна Веннегора оф Хесселинка?

В современном европейском футболе самой длинной фамилией обладает бывший игрок сборной Нидерландов Ян Веннегор оф Хесселинк, в настоящее время завершивший карьеру. Эта фамилия появилась в 17 веке, когда породнились представители двух фермерских семейств — Веннегоров и Хесселинков. Поскольку семьи были равны по социальному положению и достатку, было решено объединить две фамилии в одну. Причем не через дефис, а через союз «of», что по-нидерландски означает «или».

Подготовлено по сообщениям СМИ