Спорт: только факты

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Литовского баскетболиста Вайдаса Кариняускаса заподозрили в причастности к букмекерским ставкам. В соответствии с Уголовным кодексом Литвы, за манипулирование результатом в спортивных соревнованиях предусмотрена уголовная ответственность. 25-летний баскетболист Вайдас Кариняускас начинал профессиональную карьеру в составе каунасского «Жальгириса», затем перебрался в Грецию («Кимис»), потом была Италия («Канту»), прошлый сезон провел в Румынии («Клуж»), а в ноябре уже по ходу нынешнего чемпионата присоединился к «Леткабелису». Кариняускас оказался под серьезным подозрением в причастности к манипуляции результатом. После проведенного расследования контракт со спортсменом был расторгнут. Спортсмен продолжит свою карьеру в Греции.

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В Гонконге прошел заключительный, пятый этап Кубка мира-2018/19 по велоспорту на треке. В первый день соревнований Симона Крупецкайте в паре с Мигле Марозайте стала бронзовым призером в командной спринтерской гонке. Сильнейшей литовской гонщице Симоне Крупецкайте удалось пополнить командный и личный призовой фонд еще одной бронзой в индивидуальном спринте. Всего на счету Симоны Крупецкайте 36 подиумов в рамках Кубка мира, где она 15 раз поднималась на высшую ступень, 11 раз занимала второе место и десять — третье. Помимо этого, в активе 36-летней литовской велосипедистки 13 медалей на чемпионатах мира — две золотые, пять серебряных и шесть бронзовых.

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Талисман II Европейских игр лисенок Лесик принял участие в олимпийском зимнем фестивале LTeam, который прошел в начале февраля 2019 г. в Друскининкай. Помимо традиционных соревнований среди профессионалов и любителей спорта, украшением фестиваля стало шоу талисманов спортивных команд и клубов из Беларуси и Литвы. Лесик познакомил всех участников со II Европейскими играми, пригласил их приехать в Беларусь и насладиться спортивными баталиями, которые развернутся в июне. Организаторами фестиваля традиционно выступили Олимпийский комитет и Олимпийский фонд Литвы, ассоциация Vilnius Challenge.

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Состоялось заседание комитета LFF по вопросу выдачи лицензий клубам А Лиги. На этом этапе лицензии Лиги были выданы следующим клубам: «Жальгирис», «Паневежис», «Судува», «Тракай». На этом этапе следующие клубы не были лицензированы: «Кауно Жальгирис», «Стумбрас» и «Паланга». Заседание Апелляционного комитета LFF по лицензированию состоится 7 февраля. Клубы, не получившие лицензии, до 7 февраля должны предоставить дополнительную информацию, уточнить и обосновать применение критериев образования молодежи. Это означает, что в этом году в А Лиге примут участие максимум семь команд.

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В штабе «Химок» появился еще один литовец. Литовский специалист Робертас Кунцайтис стал новым ассистентом главного тренера подмосковных «Химок» Римаса Куртинайтиса, заключив с клубом контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. 55-летний Кунцайтис уже прибыл в расположение клуба и участвует в тренировочном процессе. Ранее он трудился на родине с «Летувос Ритас», «Нептунасом», «Шилуте» и «Шауляем», был ассистентом в чешском «Нимбурке», а последним местом его работы был «Литкабелис». Кстати, в матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке красиво обыграли литовский «Жальгирис» – 74:64.

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На прошедшем в немецком Котбусе международном турнире по легкой атлетике в закрытых помещениях в секторе прыжков в высоту у женщин отличилась Айрине Пальшите. Спортсменка завершила борьбу с результатом 1,98 метра и на втором месте, который на сегодня становится третьим результатом мирового сезона. Впереди у Пальшите — зимний чемпионат страны и чемпионат Европы-2019, который с 1 по 3 марта пройдет в Глазго (Шотландия). Основными соперницами нашей легкоатлетки на ЧЕ-2019 в Шотландии станут украинские прыгуньи.

Подготовлено по сообщениям СМИ