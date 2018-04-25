Спорт: только факты

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Футбольный «Жальгирис» возглавил бывший тренер 54-летний польский специалист Марек Зуб. Он уже работал в «Жальгирисе» с 2012 по 2014 год, когда дважды приводил команду к чемпионскому титулу, а также к победам в Кубке Литвы (2013, 2014) и Суперкубке (2013, 2014). В прошлом сезоне польский тренер работал в Казахстане с клубом «Тобол», команда финишировала в национальном первенстве на третьем месте.

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Мемориал Иштвана Бочкаи, проходивший в 63-й раз, является одним из крупнейших международных турниров в мире европейского любительского бокса. В этот раз он собрал почти 150 участников из 27 стран. Бронзу в весовой категории до 81 килограмма завоевал Паулюс Зуевас. В турнире также принимали участие литовские боксеры Эдгарас Скурделис (до 60 килограмм), Мантас Валавичюс (свыше 91 килограмма) и Аустея Аучюте (до 69 килограмм). В общекомандном зачете литовская команда с одной бронзой поделила 20-е место со сборными Испании и Греции.

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Топ-20 не претерпел никаких изменений, рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, за которой следует действующий чемпион мира — Франция. Литва поднялась на одну ступеньку и теперь находится на 132-й позиции, сразу за сборной Латвии.

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Висагинец Максим Фомин вошел в десятку сильнейших биатлонистов. На молодежном чемпионате мира по биатлону занял высокое седьмое место, попав в десятку сильнейших биатлонистов. Всего 12 секунд не хватило Максиму, чтобы завоевать бронзовую медаль, а чтобы оказаться в шестерке лучших — всего-то одной секунды. Таких достижений в этом виде спорта у Литвы не было давно. Тренер Максима Фомина — Вячеслав Румянцев.

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Легкоатлетка Агне Шеркшниене в начале сезона достигла второго лучшего результата в своей карьере. На швейцарском чемпионате по легкой атлетике 400-метровую дистанцию бегунья пробежала за 52,75 секунды. Это первый старт А. Шеркшниене в этом сезоне. Прошлым летом в Швейцарии она преодолела эту дистанцию всего за 50,99 секунды, установив рекорд Литвы. С 1 по 3 марта наша бегунья примет участие на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который состоится в Глазго.

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Клуб НБА «Денвер Наггетс» продлил контракт с известным в прошлом литовским баскетболистом Артурасом Карнишовасом, который занимает там пост генерального менеджера. Карнишовас работает в системе «Наггетс» с середины 2013 года, когда стал помощником генерального менеджера. В 2016 году литовца прочили уже на пост генменеджера в «Бруклин Нетс», а спустя год в «Милуоки Бакс», но практически тогда же – в середине июня 2017-го — Карнишовас наконец стал генеральным в «Денвере». 47-летний Артурас Карнишовас сам в НБА не играл, но как баскетболист хорошо известен в Европе, став в 1996 г. лучшим европейским баскетболистом года по версии ФИБА. Со сборной Литвы становился вице-чемпионом Европы (1995) и дважды завоевывал бронзу на мировых первенствах (1992, 1996).

Подготовлено по сообщениям СМИ