Спорт: только факты

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Бронзовый призер чемпионата Литвы по футболу «Тракай» переименовался, отныне клуб называется «Рыцари». «Тракай» еще в межсезонье анонсировал смену названия и в итоге получил добро от Литовской федерации футбола. «Тракай» выступает в высшей лиге-А литовского чемпионата с 2014 года, а год спустя уже дебютировал в Лиге Европы и с тех пор постоянно играет в еврокубках. Наиболее успешным стал позапрошлый сезон 2017/18, когда «Тракай» дошел до третьего квалификационного раунда. Лучшим достижением команды в национальном первенстве является второе место в 2015-м.

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Клайпедский «Атлантас» возглавил латвийский специалист. Им стал 42-летний латвийский специалист из Лиепаи Виктор Добрецов. Добрецов начал тренерскую карьеру десять лет назад с должности помощника в лиепайском «Металлурге», за который отыграл большую часть карьеры. В 2014-м этот тренер возглавил новообразованный клуб «Лиепая» и через год привел команду к чемпионскому титулу. Два последних сезона Добрецов работал в первой лиге (второй по силе дивизион латвийского футбола) с командой «Гробини». На протяжении всего прошлого сезона «Атлантас» испытывал серьезные проблемы с финансированием, но в итоге завершил чемпионат, заняв шестое место.

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В австрийском Оберварте на международном турнире по дзюдо блеснула единственная представительница Литвы Санта Пакените, выступавшая в весовой категории свыше 78 килограммов. Первую схватку против Анны Залечны из Польши Санта завершила в свою пользу за минуту и 50 секунд. Следом она выиграла у венгерки Мерседес Жигетвари, потратив на полминуты больше. В полуфинале Пакените одолела бразильянку Марию Алеман всего за сорок секунд, но в решающем поединке уступила китаянке Сонг Ю и заняла второе место.

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Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Байер» — «Краснодар» обслуживала литовская бригада судей во главе с Гедиминасом Мажейкой. Гедиминасу Мажейке в этом матче помогали Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, ассистентами у ворот были Донатас Румшас и Робертас Валиконис, а обязанности резервного арбитра выполнил Довидас Сужеделис, сообщает официальный сайт УЕФА. Сорокалетний Мажейка обслуживает матчи высшей лиги чемпионата Литвы с 2000 года, с 2008-го является рефери ФИФА.

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На международном турнире по дзюдо в России литовская спортсменка Юстина Кмеляускайте завоевала бронзу. На юниорском этапе Кубка Европы в Санкт-Петербурге выступали сразу пять представителей Литвы, но только Юстине Кмеляускайте удалось одержать две победы и завоевать бронзу в категории свыше 78 килограммов. Все ее соперницы были исключительно россиянки.

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В американском Солт-Лейк-Сити завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. Витаутас Строля — единственный из литовской команды, кому удалось пробиться в гонку преследования в Солт-Лейк-Сити. Для этого он занял сперва в спринте 47-е место с четырьмя штрафными кругами, тогда как Томас Каукенас был только 69-м, а Линас Банис — 76-м из 86 участников. До окончания сезона в Кубке мира осталось провести один этап в Осло (21-24 марта), но перед этим в шведском Эстерсунде (7-17 марта) пройдет чемпионат мира-2019.

Подготовлено по сообщениям СМИ