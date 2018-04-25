Спорт: только факты

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Федерация фехтования Франции признала поединки на световых мечах официальным видом спорта. В стране наблюдается стремительный рост желающих участвовать в подобных соревнованиях. Дуэли поклонников «Звездных войн», возможно, вскоре составят конкуренцию классическому фехтованию. Для профессиональных занятий новым видом спорта необходимо приобрести точную копию поликарбонатного «джедайского» меча, оснащенного цветными светодиодами, а также соответствующее защитное снаряжение. Комплект обойдется примерно в 400 долларов.

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За титул лучшего стадиона поборются 27 арен из 11 стран мира. Все они вмещают не менее десяти тысяч человек и были построены «с нуля» или значительно реконструированы. Сразу семь российских стадионов, принявших минувшим летом матчи ЧМ-2018, вошли в число претендентов на звание лучшей футбольной арены, открытой в 2018 году. В списке фигурируют «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена» и «Волгоград Арена». Участникам опроса до 4 марта нужно выбрать пять наиболее приглянувшихся арен и ранжировать их баллами от 5 до 1. Победитель будет объявлен до 8 марта.

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В английском футболе разразился шпионский скандал. Английская футбольная лига обязала «Лидс Юнайтед» выплатить 200 тысяч фунтов в качестве штрафа за шпионскую деятельность в отношении «Дерби Каунти». 11 января во время утренней тренировки «Дерби Каунти» сотрудники полиции заметили человека с биноклем. Тренировка была приостановлена, полиция произвела задержание. Позднее выяснилось, что задержанный является ассистентом главного тренера «Лидса» Марсело Бьелсы. Клуб обвинили в шпионской деятельности. Бьелса признал свою вину в шпионаже в отношении соперника, ему удалось разузнать тактические схемы. Помимо штрафа клуб принес извинения за нарушение профессиональной этики.

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Индонезия официально подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. У этой страны появились олимпийские амбиции после получения положительных отзывов об организации Азиатских игр в прошлом году. Ранее желание совместно принять летнюю Олимпиаду в 2032 году изъявили Южная Корея и КНДР. Также интерес к проведению спортивного форума проявляли Германия, Австралия и Индия. Страну-организатора МОК выберет за семь лет до старта Игр. Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио, летняя Олимпиада 2024 года состоится в Париже, а в 2028 году хозяином Игр станет Лос-Анджелес.

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Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже предложил внести в программу соревнований брейк-данс, а также скалолазание, скейтбординг и серфинг, которые дебютируют в Токио. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета. Окончательное решение о включении данных дисциплин в соревновательную программу Игр-2024 предстоит принять Международному олимпийскому комитету.

Подготовлено по сообщениям СМИ