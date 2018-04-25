Спорт: только факты

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Литовские гребцы приняли участие в предсезонных соревнованиях Nelo Winter Challenge. В этом году в Португалию съехалось более 300 участников из 14 стран мира. Из шести представителей Литвы в финал А были отобраны Артурас Сейя и Миндаугас Мальдонис. Вице-чемпион мира-2018 Сейя в финале уступил испанцу Карлосу Аревало, в результате став серебряным призером турнира. Дома первые старты байдарочников намечены на 11-12 мая в Тракай, где литовские гребцы поборются за путевки на чемпионат Европы в Минске.

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В польском Прушкове завершился чемпионат мира по трековым велогонкам. Литву там представляли четыре спортсмена. Наиболее высокие места заняли Оливия Балейшите — шестое место в скретче, дуэт Мигле Марозайте и Симоны Крупецкайте — седьмое в командном спринте. Крупецкайте также стала 12-й в кейрине и 14-й в индивидуальном спринте. Марозайте в индивидуальном спринте осталась на 21-м месте, а Балейшите не сумела завершить гонку по очкам. Мужскую часть литовской команды в Прушкове представлял Василиус Лендел, занявший 27-е место среди 34 участников в индивидуальном спринте.

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В Каире завершился первый этап Кубка мира по современному пятиборью, где достойно выступили литовские спортсмены. В женских соревнованиях от Литвы участвовали три спортсменки: Гинтаре Венчкаускайте-Юшкене, Лина Батулевичюте и Аурелия Тамашаускайте. В финал пробилась только Венчкаускайте, в общем зачете переместилась на девятую итоговую позицию. Особо отличился представитель мужской части команды Юстинас Киндерис завоевав бронзу. Другой литовский пятиборец Вайвада Довидас не сумел выйти в финал, заняв в квалификации в своей подгруппе 14-е место.

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В Литве стартовал новый футбольный сезон. Чемпионат открывал матч в Клайпеде, где местный «Атлантас» принимал каунасский «Жальгирис». Добрецов-младший стал автором первого гола в чемпионате Литвы-2019, открыв счет на 38-й минуте. Победу „Атлантас“ закрепил в добавленное время, в итоге хозяева поля выиграли 2:0. В другом поединке каунасский «Стумбрас» одолел дома с минимальным счетом 1:0 вернувшийся в элитный дивизион «Паневежис». Мариямпольская «Судува» начала защиту титула с нелегкой домашней победы над «Рыцарями» (бывший «Тракай») — 2:1. Завершал программу стартового тура поединок в Вильнюсе между «Жальгирисом» и «Палангой». Футболисты столичного клуба выиграли со счетом 5:1.

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На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который прошел в Глазго (Шотландия), в состязаниях по прыжкам в высоту литовская легкоатлетка Айрине Пальшите заняла третье место. Поскольку Айрине приехала в Глазго в ранге действующей чемпионки Европы (2017) — это вроде бы шаг назад, но, учитывая тот факт, в какой сильной компании ей пришлось сейчас соревноваться, такое третье место дорогого стоит. Из числа остальных восьми литовских легкоатлетов на ЧЕ-2019 в Глазго наиболее близка к медали оказалась бегунья Агне Шеркшниене, оставшаяся в финале дистанции на 400 метров четвертой. При этом в полуфинале Шеркшниене установила новый национальный рекорд — 52,33 секунды.

Подготовлено по сообщениям СМИ