Спорт: только факты

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Литовский теннисист Ричардас Беранкис после игр в Dubai Duty Free Tennis Championships смог вернуться в топ-100. Оценивая свое выступление в Дубае, Ричардас остался очень доволен проведенной в ОАЭ неделей. Напомним, что начал он турнир с квалификации, где одержал две победы, затем выбил из борьбы одного из фаворитов — 15-ю ракетку мира Даниила Медведева, а также американца Дениса Кудлу (АТР, 68). Суммарный гонорар Беранкиса в Дубае составил 75 тысяч долларов. Затем ведущий литовский теннисист отправился в Калифорнию, где сыграл на турнире в Индиан-Уэллсе. Беранкис (АТР,95) не прошел квалификацию, но получил от организаторов как lucky loser место в основной сетке престижного турнира. Более того, из-за снятия Георгия Димитрова Ричардас сразу прыгнул во второй раунд, где его ожидала встреча с немцем Ян-Леннардом Штруффом (АТР, 55). Матч длился два часа и завершился победой немецкого теннисиста. Трофеями Беранкиса в Индиан-Уэллсе стали восемь рейтинговых очков и 6790 долларов.

Дебютировавшая на чемпионате мира по биатлону среди женщин Анна Есипенок не завоевала медаль, но покорила зрителей. Меткость и скорость ее стрельбы вызвали овации на стадионе шведского города Эстешунд.19 метких выстрелов из 20 и 3-е время по скорости в стрельбе среди 93 участниц состязания – такой результат показала 19-летняя А. Есипенок, сообщает портал lrt.lt. На свой первый чемпионат среди взрослых висагинка приехала после болезни, мечтая быть хотя бы не последней. Это удалось, и А. Есипенок заняла 86-е место. Спортсменка завоевала не один титул в национальных чемпионатах, а самое высокое ее достижение на международном уровне – 15-е место в молодежном чемпионате мира по летнему биатлону.

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На зимней Универсиаде в Красноярске выступила литовская фигуристка Элжбета Кропа.19-летняя спортсменка заняла 16-е место, набрав 127,21 балла. В короткой программе Кропа получила 41,78 балла и заняла 18-е место среди 35 претенденток на выход в произвольную программу. И второе выступление литовской фигуристки действительно получилось очень хорошим: она заработала оценку 82,82, и это почти на 3,5 балла выше ее лучшего результата, установленного в сентябре прошлого года в Италии. Набранная сумма позволила спортсменке подняться на 16-е итоговое место.

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Участница чемпионата мира по раллийному кроссу литовская команда ESmotorsport-Labas GAS назвала своего первого пилота в новом сезоне. Новичком литовской «конюшни» стал 19-летний пилот Рокас Бацюшка, сообщает Международная федерация автоспорта. В прошлом году Бацюшка выиграл титул чемпиона Европы в классе Super1600. В настоящий момент известны десять команд, готовых стартовать в новом сезоне чемпионата мира по ралли-кроссу (World RX). Первый этап сезона пройдет в Абу-Даби с 5 по 6 апреля.

Подготовлено по сообщениям СМИ