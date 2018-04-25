Спорт: только факты

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Новым главным тренером сборной Литвы по пляжному футболу стал азербайджанский специалист Сахиб Маммадов. Маммадов сменил на этом посту Нериюса Будрайтиса, сообщает официальный сайт Литовский федерации футбола (ЛФФ). В пляжном футболе Маммадов с 2008 года, тогда же дебютировал в национальной сборной, где играл на протяжении восьми лет. Выступал за азербайджанские клубы «Нефтчи» и «Спектр», а также за турецкий клуб. 33-летний Сахиб Маммадов закончил Академию физического воспитания и спорта Азербайджана. На протяжении последних двух лет проживает в Литве и женат на литовке. В этом году сборную Литвы по пляжному футболу ожидает отборочный турнир на Кубок мира. Для начала Маммадов хочет собрать костяк примерно из 15 игроков, с которыми начнет работу и на которых в дальнейшем можно будет опираться.

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Сильнейший теннисист Литвы Ричардас Беранкис (АТР, 82) после неудачного старта на крупном турнире в Индиан-Уэллсе (США) перебрался в канадский Драммондвилл и стал там победителем менее значимого турнира серии «Челленджер». Беранкису пришлось одолеть пятерых соперников, чтобы выиграть этот турнир, проходивший на харде в помещении. При этом Ричардас не уступил ни одного сета. ​Это второй выигранный Беранкисом «Челленджер» в этом году и 11-й в карьере. За победу в Драммондвилле он заработал 80 рейтинговых очков и 7,2 тысячи долларов.

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В. Урбонас определился с составом на первые игры чемпионата Европы. Новый главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас определился со своим штабом помощников. Урбонас выбрал ассистентом известного в недавнем прошлом игрока Андрюса Скерлу, тренером вратарей назначен Юстинас Гасюнас, физической подготовкой займется Шарунас Бичюшас, а проживающий в Германии Лукас Жекас будет отвечать в новом штабе за анализ соперников. Кроме того, он назвал 23 кандидата в главную команду страны, которая уже 22 марта провела первый матч в квалификации ЕВРО-2020. 25 марта литовская команда сыграла товарищеский матч в Баку с Азербайджаном.

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В китайском Шэньчжене состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

Чемпионат мира по баскетболу -2019.

Мужчины. Жеребьевка финальной стадии

Группа А. Кот д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.

Группа В. Россия, Аргентина, Корея, Нигерия.

Группа С. Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.

Группа D. Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.

Группа E. Турция, Чехия, США, Япония.

Группа F. Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.

Группа G. Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.

Группа H. Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

Подготовлено по сообщениям СМИ