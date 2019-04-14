Спорт: только факты

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Победой каунасского «Витиса» в Литве завершился футзальный сезон. Месяц назад команда переиграла в финале Кубка Литвы «Прамогос» из Гаргждай. Эти же соперники встретились и в финале национального чемпионата, где для завоевания титула необходимо было одержать две победы. Первый матч состоялся в Гаргждай и завершился победой «Витиса» со счетом 8:4. Второй матч протекал более напряженно — 6:2. «Витис» защитил титул и выиграл чемпионское звание в третий раз подряд. Команда из Каунаса получила право в следующем сезоне вновь попробовать свои силы на европейской арене. В этом сезоне «Витис», впервые в истории литовского футзала пробившийся в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА, является сильнейшим футзальным клубом страны.

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Литовское регби поднялось на небывалую высоту. В рейтинге Международного совета регби наша сборная достигла наивысшей точки в своей истории, разместившись на 33-й позиции. В настоящий момент литовцы опережают такие крепкие в регби страны, как Польша, Украина и многие другие. 6 апреля в Юрбаркасе регбисты сборной Литвы провели встречу с португальцами (23-й номер в Raking World Rugby). Литовцы проиграли со счетом — 7:48 (7:21). Это была 100-я официальная встреча команды Литвы. Следующий матч литовская команда сыграет со сборной Швейцарии. Цикл спортсмены завершат 8 июня в Панявежисе, где они встретятся с голландской командой.

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Команда «Жальгириса» под руководством Шарунаса Ясикявичюса совершила невозможное, выиграв шесть последних матчей, в том числе два заключительных поединка на выезде — у «Олимпиакоса» и мадридского «Реала». Одержав 15-ю победу в чемпионате, «Жальгирис» обеспечил себе выход в плей-офф независимо от оставшихся последних игр турнира. Лучший литовский клуб второй год подряд выходит в четвертьфинал. В четвертьфинале «Жальгирис» встретится с лучшей командой регулярного сезона — турецким «Фенербахче». Литовский и турецкий клубы будут соревноваться в серии до трех побед. Наша команда выйдет в плей-офф с серией из шести побед подряд, но «Фенербахче» под руководством Желько Обрадовича еще не проигрывал в четвертьфинале домашних матчей. Первое противостояние команд произойдет 16 апреля в Стамбуле, матч на арене «Жальгирис» состоится 23 апреля.

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1 апреля в Хельсинки стартовал первый этап кубка по плаванию «Nordic Tour 2019», в нем приняли участие около 500 пловцов из 10 стран. Литовский пловец Гедрюс Титянис, который готовится к чемпионату мира по плаванию, принимал участие в соревнованиях. В первый же день соревнований Г. Титянис великолепно показал себя в финале на 50 метров брассом среди мужчин, где он победил всех соперников, финишировав с результатом 27,51 секунды. Следующий финальный заплыв на 100 м. брассом завершился очередной победой Г. Титяниса. Пловец финишировал за 1 мин. 00,53 сек. Таким образом в копилке нашего пловца оказались две золотые медали. Второй тур «Nordic Tour 2019» состоялся 5-7 апреля в Норвегии „Bergen Swim Festival“, а заключительный — „Stockholm Open“ — 12-15 апреля в Швеции.

Подготовлено по сообщениям СМИ