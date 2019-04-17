Спорт: только факты

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Гроссмейстер среди женщин Камила Багинскайте с 2021 года снова будет выступать под литовским флагом, сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Багинскайте в 1987 году стала чемпионкой мира среди девушек. С восстановлением независимости Литвы в составе национальной сборной принимала участие в трех шахматных Олимпиадах, а с конца 90-х и до недавнего времени представляла США. В начале этого года 51-летняя уроженка Вильнюса изъявила желание вернуться под литовский флаг. За трансфер Багинскайте Федерация шахмат Литвы заплатила 2000 евро, но теперь необходимо выдержать двухлетний карантин. Литву Багинскайте сможет представлять с февраля 2021 года.

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Женская сборная Литвы по футболу провела два товарищеских матча в Каунасе и Вильнюсе, с национальной командой Фарерских островов. Оба матча были сыграны вничью 2:2 и 1:1. Матчи с футболистками Фарерских островов стали для женской сборной Литвы очередным этапом подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы-2021, который стартует в августе.

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Литовским спортсменкам Дануте Домикайтите и Камиле Гаучайте не удалось попасть в призеры прошедшего в Бухаресте чемпионата Европы по борьбе. Домикайтите, как и год назад, вновь завершила чемпионат Европы пятой. Такой же результат показала и другая литовская спортсменка Камиле Гаучайте, выступавшая в категории до 76 килограммов.

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В столице Болгарии прошел этап Кубка мира по пятиборью. Литву представляли три спортсменки – Лаура Асадаускайте-Заднепровскене, Гинтаре Венчкаускайте-Юшкене и Аурелия Тамашаускайте. Первые две успешно преодолели квалификацию и выступили в финале. Пятиборка Асадаускайте-Заднепровскене завоевала серебро. После фехтования она была 14-й, плавание (21-й результат) положение особо не улучшило, как, впрочем, и конкур (16-е место). Однако отличный бег и почти безупречная стрельба позволили олимпийской чемпионке 2012 года ворваться в тройку лидеров и занять итоговое второе место. Гинтаре Венчкаускайте-Юшкене в итоговой таблице разместилась на 12-м месте.

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13-14 апреля в Вильнюсе прошел чемпионат Европы по киокушинкай карате (WKO ShinKyokushinkai) среди мужчин и женщин в разделе «ката» — 2019 European Karate Championship. В соревнованиях отличились представительницы женской команды. Спортсменкам удалось завоевать три медали в категории «ката» – серебро у Раминты Макаскайте, бронзовые медали у Дианы Мачюте и Юстины Зикуте. В мужских и смешанных соревнованиях команда осталась без наград.

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В Электренай завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров в Дивизионе IIA. Литовская команда (U-18) на этом чемпионате одержала четыре победы — над Эстонией, Испанией, Южной Кореей и Румынией. Единственная неудача постигла хозяев льда в поединке со сверстниками из Польши. В итоге литовские хоккеисты заняли второе место.

Подготовлено по сообщениям СМИ