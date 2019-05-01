Спорт: только факты

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В ходе подготовки к чемпионату мира в Дивизионе IA хоккеисты сборной Литвы провели два контрольных матча в Электренай с командой Эстонии. Первый матч завершился со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу литовской сборной. Итоговый результат второй встречи – 8:5, также в пользу наших хоккеистов. Перед выездом на ЧМ-2019 в Казахстан сборная Литвы провела еще два контрольных поединка, встретившись в Электренай с хоккеистами Польши.

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На завершившемся в Лимассоле (Кипр) молодежном первенстве Европы по самбо литовские мастера этого вида единоборств завоевали три медали. Все награды оказались бронзовыми. В конкуренции юношей третье место в весовой категории до 56 килограммов занял Капарас Золдасбековас. Еще две медали в копилку литовской сборной принесли юниорки — Дейманте Аукштуолите (до 52 килограммов) и Вилюне Видуолите (до 80 килограммов). В общекомандном медальном зачете сборная Литвы поделила 14-15 места с соседями из Латвии.

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В середине апреля во Франции прошла легендарная однодневная велогонка мирового тура — «Париж — Рубэ», и в ней достойно выступил представитель Литвы Эвалдас Шишкявичюс. В этом году участие в гонке приняли 174 велогонщика, правда, до финиша добрались чуть больше сотни. Участникам гонки предстояло преодолеть 257 километров, причем пятая часть дистанции традиционно состояла из брусчатки. Шишкявичюс, выступавший за команду Delko Marseille Provence, финишировал в группе из восьми человек через 47 секунд после Жильбера и, показав высокий результат, заработал 100 очков в мировом рейтинге. Еще один литовский велогонщик Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ) завершил гонку 81-м, уступив победителю почти 16 минут.

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Сборная Литвы по футзалу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира — 2020 и провела два спарринга в Тбилиси с грузинской командой. В мировом рейтинге футзала Грузия стоит намного выше Литвы — 37-е и 87-е места соответственно. Поэтому итог матчей оказался неудивителен. Первый завершился крупной победой грузинской команды — 7:1, а вот во втором подопечные Евгения Рывкина сумели показать уже более качественную игру и уступили только с разницей в два мяча — 3:5. Контрольные матчи с грузинской командой стали очередным этапом подготовки сборной Литвы к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2020 году с 14 сентября по 4 октября.

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Ведущая литовская тхэквондистка Клаудия Тваронавичюте завоевала два подиума за неделю.

Спортсменка выступает в весовой категории до 57 килограммов. Клаудия стала победительницей традиционного турнира Ukraine Open Cup в Харькове, где в финале одолела украинскую спортсменку Евгению Жиль. Затем Тваронавичюте отправилась уже на рейтинговый турнир G-1 — Sofia Open — в Болгарию и заняла там третье место. Впереди у тхэквондистов главный старт в этом году — чемпионат мира в Манчестере, который пройдет с 15 по 19 мая.

Подготовлено по сообщениям СМИ