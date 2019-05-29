Спорт: только факты

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Теннисист Ричардас Беранкис в этом году получил уже третий титул. В Южной Корее в финале состязаний турнира Busan Open ATP Challenger 12 мая первая ракетка турнира литовский теннисист Ричардас Беранкис со счетом 7-6 (7-5), 6-2 одержал победу над 25-летним австралийцем Эндрю Харрисом. Во всемирном рейтинге 28-летний Беранкис занимает 95-е место. В этом году он одержал победу уже в третьем турнире серии ATP Challenger. В рейтинге Беранкис должен подняться до 70-й позиции.

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В Будапеште прошел второй этап плавательной серии Champions Swim Series, и первую победу одержал лучший на сегодня литовский пловец Данас Рапшис. На дистанции 200 метров вольным стилем пловец победил с результатом 1.46,74. Это первая победа спортсмена в новых коммерческих соревнованиях, организованных Международной федерацией водных видов спорта (FINA). На следующий день Данас был вне конкуренции уже на дистанции вдвое длиннее, где показал время 3.43,36 и установил новый национальный рекорд. В заключение Данас еще принял участие в заплыве на 200 метров на спине, где занял четвертое место, а победу там одержал россиянин Евгений Рылов. Таким образом, в столице Венгрии Рапшис занял два первых места и одно четвертое. Последний, третий, этап Champions Swim Series пройдет 31 мая — 1 июня в американском Индианаполисе.

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В Каунасе прошел этап Кубка Европы по дзюдо среди юниоров, в котором приняли участие 405 участников из 29 стран. Литва, как хозяин турнира, была представлена одной из самой многочисленных команд, но, к сожалению, и одной из самых неэффективных. В общей сложности на татами выходили 34 представителя республики, и только одной Юстине Кмеляускайте удалось пробиться в призеры и занять третье место.

Р. Мейлутите завершает карьеру

Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите объявила, что завершает профессиональную карьеру в плавании. Она говорит, что приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры вернется к учебе. «Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем поддерживавшим меня на этом пути и не только», — говорится в пресс-релизе Р. Мейлутите. «До этой поры я всю себя отдавала плаванию. С раннего отрочества я жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир», — сказала Р. Мейлутите. В 15-летнем возрасте Р. Мейлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград — 12 золотых и шесть серебряных медалей.

Подготовлено по сообщениям СМИ