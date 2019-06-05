Спорт: только факты

🔊 Воспроизвести

***

10 июня в Белграде состоится один из ближайших матчей сборной Литвы в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 по футболу с командой Сербии. Сборная Литвы неудачно стартовала в отборе Евро-2020, уступив на выезде Люксембургу (1:2), тогда как сербы в гостях сумели свести вничью матч с одним из потенциальных фаворитов группы Португалией (1:1).

***

Прошедший в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял историческое для женского хоккея Литвы решение. В настоящий момент для участия в чемпионатах мира по хоккею среди женщин свои заявки подтвердили 40 национальных федераций. Последние годы наиболее слабые команды проводили свой отборочный турнир, победитель которого получал путевку в группу В Дивизиона II. Теперь ИИХФ решила отменить отборочный турнир и для этих команд создать новый Дивизион III, куда включена и недавно созданная сборная Литвы. Таким образом, уже этой зимой состоится дебют женской сборной Литвы на мировом хоккейном первенстве. Оно пройдет с 4 по 10 декабря текущего года в Софии. Официально этот турнир будет называться ЧМ-2020 Division III. Соперницами литовской команды на этом чемпионате станут хоккеистки Болгарии, Румынии, Бельгии, ЮАР и Гонконга. Кроме того, конгресс ИИХФ отдал заявке Литовского хоккейного союза права на организацию молодежного чемпионата мира — 2020 (U-20) среди команд группы А Дивизиона II.

***

В польской Познани завершился первый этап Кубка мира – 2019 по гребле на байдарках и каноэ. На дистанции 200 метров на байдарке-одиночке в финал вышли сразу два представителя Литвы — Артурас Сейя и Игнас Навакаускас. Сейя в итоге сумел финишировать третьим. Двукратный призер первенств Европы Навакаускас пришел к финишу седьмым.

***

Шяуляйский «Балтрекс» дошел до финала и стал вице-чемпионом турнира Кубка европейских чемпионов по регби-7, розыгрыш которого прошел в Санкт-Петербурге. Этот турнир впервые состоялся в 2016 году. В этот раз за главный приз боролись 12 команд из 11 стран: России, Англии, Франции, Швеции, Швейцарии, Испании, Латвии, Литвы, Грузии, Чехии и Молдавии. «Балтрекс» недавно стал победителем Балтийской лиги регби-7 и был участником всех трех предыдущих турниров Кубка европейских чемпионов, дважды занимая третье место (2016, 2017), а в прошлом году дошел до финала.

Подготовлено по сообщениям СМИ