Спорт: только факты

На прошлой неделе в турецком Самсуне завершился чемпионат Европы среди юношей (U18).

Литовские юноши в финале со счетом 68:75 уступили своим сверстникам из Франции. Бронзовые медали достались итальянцам, четвертыми остались немцы. Россияне финишировали на 7-й строчке.

Защитник сборной Литвы Тадас Седекерскис («Баскония», Испания) и немецкий форвард каунасского «Жальгириса» Айзейя Хартенштайн, наряду с французами Франком Нтиликиной и Секу Думбуя, а также итальянцем Давиде Моретти вошли в символическую пятерку чемпионата.

Пять лучших команд турнира получили путевки на чемпионат мира (U19), который пройдет в Египте летом 2017 года.

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Экс-главный тренер мужской сборной Литвы по баскетболу Кястутис Кемзура назначен ассистентом главного тренера стамбульской «Дарушафаки» Дэвида Блатта.

Кемзура пришел на смену латвийскому специалисту Айнарсу Багатскису, который возглавил тель-авивский «Маккаби». Кстати, претендентом на этот пост назывался и литовский специалист Римас Куртинайтис.

Блатт и Кемзура в сезонах 2004-2007 гг. работали вместе в санкт-петербургском «Динамо» и «Беннетоне» (Тревизо, Италия).

Последний раз Кемзура работал в клубном баскетболе в сезонах 2013-2015 гг., когда возглавлял чешский «Нимбурк». После этого он возглавлял сборную Австрии.

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Накануне Рождества ФИФА обнародовала последний рейтинг национальных сборных по футболу в этом году. Сборная Литвы со 106-го места поднялась на одну позицию и завершила год на 105-м месте в мировой классификации.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия.

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Белорусский форвард вице-чемпиона Литвы по футболу клуба «Тракай» Артем Гуренко рассказал корреспонденту «Прессбола», что, скорее всего, покинет литовский клуб в межсезонье.

«Контракт есть. Он долгосрочный. Скоро обсудим будущее. Но, скорее всего, продолжу карьеру в другом месте. Ничего конкретного. Надо делать шаг вперед. В Беларусь возвращаться не хочется. Не для этого я уезжал в Литву. Посмотрим», – сказал Гуренко.

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Президент Евролиги УЛЕБ Жорди Бертомеу заявил о том, что в ближайшее время число участников турнира расширять не планируется.

«Расширение числа участников, двадцать четыре команды? Ни единого шанса. Расширение Евролиги до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет.

В следующем сезоне в турнире выступят 11 команд с лицензией А, победитель Кубка Европы, чемпионы Единой лиги ВТБ, Адриатической лиги, чемпионатов Германии и Испании.

Wild card не будет. «Дарушафака»? Возможности для попадания нет, формат был утвержден еще в прошлом году. Все заранее знали систему отбора», – цитирует Бертомеу «Р-Спорт».

Каунасский «Жальгирис» играет в Евролиге с лицензией А.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Айнарс Багатскис, Артем Гуренко, Жорди Бертомеу, Кястутис Кемзура, чемпионат Европы