На прошлой неделе в турецком Самсуне завершился чемпионат Европы среди юношей (U18).
Литовские юноши в финале со счетом 68:75 уступили своим сверстникам из Франции. Бронзовые медали достались итальянцам, четвертыми остались немцы. Россияне финишировали на 7-й строчке.
Защитник сборной Литвы Тадас Седекерскис («Баскония», Испания) и немецкий форвард каунасского «Жальгириса» Айзейя Хартенштайн, наряду с французами Франком Нтиликиной и Секу Думбуя, а также итальянцем Давиде Моретти вошли в символическую пятерку чемпионата.
Пять лучших команд турнира получили путевки на чемпионат мира (U19), который пройдет в Египте летом 2017 года.
Экс-главный тренер мужской сборной Литвы по баскетболу Кястутис Кемзура назначен ассистентом главного тренера стамбульской «Дарушафаки» Дэвида Блатта.
Кемзура пришел на смену латвийскому специалисту Айнарсу Багатскису, который возглавил тель-авивский «Маккаби». Кстати, претендентом на этот пост назывался и литовский специалист Римас Куртинайтис.
Блатт и Кемзура в сезонах 2004-2007 гг. работали вместе в санкт-петербургском «Динамо» и «Беннетоне» (Тревизо, Италия).
Последний раз Кемзура работал в клубном баскетболе в сезонах 2013-2015 гг., когда возглавлял чешский «Нимбурк». После этого он возглавлял сборную Австрии.
Накануне Рождества ФИФА обнародовала последний рейтинг национальных сборных по футболу в этом году. Сборная Литвы со 106-го места поднялась на одну позицию и завершила год на 105-м месте в мировой классификации.
Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия.
Белорусский форвард вице-чемпиона Литвы по футболу клуба «Тракай» Артем Гуренко рассказал корреспонденту «Прессбола», что, скорее всего, покинет литовский клуб в межсезонье.
«Контракт есть. Он долгосрочный. Скоро обсудим будущее. Но, скорее всего, продолжу карьеру в другом месте. Ничего конкретного. Надо делать шаг вперед. В Беларусь возвращаться не хочется. Не для этого я уезжал в Литву. Посмотрим», – сказал Гуренко.
Президент Евролиги УЛЕБ Жорди Бертомеу заявил о том, что в ближайшее время число участников турнира расширять не планируется.
«Расширение числа участников, двадцать четыре команды? Ни единого шанса. Расширение Евролиги до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет.
В следующем сезоне в турнире выступят 11 команд с лицензией А, победитель Кубка Европы, чемпионы Единой лиги ВТБ, Адриатической лиги, чемпионатов Германии и Испании.
Wild card не будет. «Дарушафака»? Возможности для попадания нет, формат был утвержден еще в прошлом году. Все заранее знали систему отбора», – цитирует Бертомеу «Р-Спорт».
Каунасский «Жальгирис» играет в Евролиге с лицензией А.
Инф. «ЛК»
Метки: N52 (11340) 29 декабря, Айнарс Багатскис, Артем Гуренко, Жорди Бертомеу, Кястутис Кемзура, чемпионат Европы