Спорт: только факты

Национальная сборная Литвы по футболу сохранила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В обнародованном 12 января рейтинге литовские футболисты занимают 105-е место, сохранив ту же строчку по сравнению с прошлым месяцем.

Таким образом, национальная сборная Литвы начинает год, находясь выше сборных других стран Балтии. Латвия в первом рейтинге 2017 года занимает 110-е (+1), а Эстония – 117-е (-1) место.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия. Сохранила свое место и сборная России – она находится на 56-й строчке, что является антирекордом россиян.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды – официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.

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Полузащитник национальной сборной Литвы по футболу Арвидас Новиковас (26 лет) меняет прописку и из Германии перебирается в Польшу.

В прошлую пятницу он подписал новый 3-летний контракт с лидером чемпионата Польши «Ягеллонией» из Белостока, за которую успешно выступает капитан сборной Литвы Федор Черных.

До этого Новиковас защищал цвета «Бохума», который играет во 2-й немецкой бундеслиге.

Новиковас провел 34 матча за сборную Литвы и забил 4 гола.

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Украинский тренер Сергей Ковалец и вице-чемпион Литвы по футболу «Тракай» не договорились о продлении контракта.

«С «Тракай» у нас контракт был рассчитан до 1 декабря 2016 года, после чего должен был состояться его пересмотр. Однако в процессе переговоров не было найдено компромисса между тренерским штабом и руководством клуба. Сейчас я открыт для предложений. Мне важно, чтобы были доверие со стороны президента и план развития клуба. Для меня литовский этап тренерской карьеры стал неоценимым в плане полученного опыта. Коррективы в игру команды приходилось вносить на ходу, в разгар сезона. Это был интересный вызов, а полученные знания пригодятся в будущем.

Хочу поблагодарить президента клуба, сотрудников и футболистов «Тракай» за те четыре месяца, что мы работали вместе. Благодаря взаимопониманию, профессионализму и доверию поставленная задача была выполнена, клуб финишировал вторым в чемпионате страны и пробился в Лигу Европы. Отдельно хочу отметить поддержку, которую нам оказывали болельщики. «Тракай» – молодой клуб, но у этой команды замечательные и очень преданные болельщики. С таким отношением команду ждет успешное будущее», – сказал Сергей Ковалец украинским СМИ.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, Арвидас Новиковас, Сергей Ковалец, ФИФА