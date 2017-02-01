Спорт: только факты

В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного цикла Евро-2019 по футболу среди молодежи (U21), в которой участвовало рекордное количество сборных – 54, включая дебютантов из Косово и Гибралтара. Команды поделены на девять групп по шесть в каждой.

Сборная Литвы попала в 3 группу с командами Дании, Польши, Финляндии, Грузии и Фарерских островов.

Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам.

Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.

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Полузащитник сборной Литвы по футболу Викинтас Сливка (22 года, 190 см) из Голландии перебирается обратно в Италию.

Туринский «Ювентус», с которым литовский футболист имеет долгосрочный контракт, отдал его в аренду клубу «Асколи» до 30 июня 2017 г, который играет в Serie B (второй итальянский дивизион). На данный момент клуб занимает 12-е место в чемпионате Serie B.

В сезоне 2016/2016 годов Сливка провел 39 матчей и забил 3 гола за клуб II голландского дивизиона «Ден Бош».

За сборную Литвы Викинтас Сливка сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

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Чемпион Литвы по футболу вильнюсский «Жальгирис» начал активную подготовку к новому сезону.

После годичного перерыва, проведенного в Турции, в команду вернулся нападающий Дарвидас Шярнас (32 года). На его счету 35 матчей и 5 голов за сборную Литвы.

«Жальгирис» также пригласил на смотрины полузащитника сборной Бурунди Папи Фати (26 лет). Прошлый сезон потенциальный новичок вильнюсцев провел в чемпионате ЮАР.

Папи Фати сыграл за сборную Бурунди 21 матч и забил 2 гола.

Находившийся на просмотре в «Жальгирисе» нападающий из США Сезар Ромеро (27 лет) на руководство клуба впечатления не произвел и контракт ему не был предложен.

Сейчас вильнюсцы к сезону готовятся в Турции и начиная с 3 февраля сыграют серию товарищеских матчей с братиславским «Слованом», минским «Динамо», новосибирской «Сибирью», чемпионом Грузии «Сампредией», люблянской «Олимпией» и солигорским «Шахтером».

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Стали известны составы сборных США и остального мира на матч восходящих звезд НБА, который пройдет 18 февраля в рамках звездного уикенда в Новом Орлеане. В матче принимают участие новички лиги (в этом году их восемь) и «второгодники».

Домантас Сабонис («Оклахома Тандер») сыграет за команду остального мира. Его напарником по команде будет звезда латвийского баскетбола Кристап Порзингис из «Нью-Йорк Никс».

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Юношеская сборная Литвы в возрасте до 18 лет (U18) сыграет с командами Финляндии, Греции и Словении в групповом этапе первенства Европы. Команды составят группу C.

В группе A сыграют Россия, Турция, Германия и Черногория, группе B – Испания, Сербия, Италия и Украина, а в группе D – Босния и Герцеговина, Франция, Латвия и Словакия.

Евробаскет пройдет с 29 июля по 6 августа в двух городах в Словакии – Братиславе и Пьештяни.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Викинтас Сливка, Домантас Сабонис, Евро-2019 по футболу, Жальгирис, Юношеская сборная Литвы